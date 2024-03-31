央視捧「共享員工」 網諷：又造新詞 這就是打零工、外包

央視報導，不少企業開始實行「共享員工」新模式。圖為北京舉辦多場招聘會。(中新社)

中國經濟景氣低迷，央視報導，不少企業開始實行「共享員工」新模式，這些「共享員工」僅與企業就某一項目進行短期合作，有企業因此在人力成本上降低約5%至10%，有「共享員工」整體收入提高了近50％。不過網民則諷央媒，「又在造新詞了」，這就是「打零工」、「外包」，並指多家企業這樣大搞「美化版」臨時工制度，恐引發勞資及社保等爭議。

據央視財經「天下財經報導，當前正是「金三銀四」的春招旺季，今年，「共享程序員」、「共享設計師」、「共享財務」成為不少科技型企業的用工新選擇。這些「共享員工」一般不和企業簽訂固定合同，而是與企業就某一項目進行短期合作。很多企業採用「共享員工」模式後，人力成本降低了5%至10%左右，是「巧解用工難」。

北京某餐廚設備服務科技公司市場部負責人王雪表示，他們會在一些平面設計項目上採用「共享員工」的形式，比如涉及給客戶做一些企業的介紹冊等，靈活辦公的設計師可以節省人力成本。

北京某財務收支管理科技公司首席營銷官蔡麗也說，他們會和很多工程師合作，幫公司在不同區域裡做本地化的項目交付服務。他們是一個創業公司，總人數不到600人，「共享員工」不到100人，但「共享員工」為公司節約了非常多的成本。

北京一家信息技術公司裡的交付工程師趙松松是一名「共享員工」，公司裡還有不少員工和趙松松一樣，不只服務於這一家公司。趙松松表示，「共享工程師」可以同時承接很多家公司的項目交付過程管理，他同時在做的項目量有六個至八個，現在的整體收入比之前提高了約40%至50%。

在北京的一家餐飲設備和技術服務企業擔任「共享設計師」的梁鑫說，他們手上一般同時接兩至三家公司的項目，工作地點比較靈活。

不過對於央視提出的「共享員工」，不少網民覺得這又是在展現官媒的「創新造詞能力」，他們認為所「共享員工」其實就是「靈活就業 」、「兼職」，「外包和勞務派遣被媒體系吹成『共享員工』了」、「這個『共享員工』不就是靈活人員嘛，換個名就以為大家不認識了」、「外派嘛，幹最差的活，拿最低的待遇」、「多家企業大搞臨時工制度，還能當成什麽正面新聞來報導也是絕了」、「接下去就要這些公司給他們交社保了」。