白領帶飯、大樓免租、老外越來越少… 作家談滬10大怪象被封號

今年上海出現的十大怪象：包括白領開始帶飯、外賣送餐的速度極快等。圖為一名外賣女騎手在上海跑單。(新華社資料照片)

在上海居住十餘年的的財經作家段育文近日在其微博 、微信帳號「暴走的段公子」上發布一段視頻，盤點今年上海出現的十大怪象：包括白領開始帶飯、寫字樓租金 白送、討論出國旅遊的人基本為零、老外越來越少等現象。

法廣網報導，第一，白領開始帶飯了：段育文說，他們公司樓下原來有個日料店，中午賣四、五十元人民幣(約五、六美元)的定食，今年賣不動，已經關門了。很多人上班提個袋子，一問都是帶的飯，中午在公司用微波爐熱一下，然後吃。

第二，群裡沒人討論跳槽了：以前的兄弟群、朋友群，大家經常熱烈討論跳槽、加薪、換工作，今年他一條信息都沒有看到。反倒經常有人說，「今年什麼活動都別喊我」、「今年我要多加班，先保住工作」。

第三，二手房賣不動了：今年2月，上海二手房只成交了6800套，成交均價為每平方米3萬8633元，成交價較上個月下降了9%。

第四，上海市中心的商場也關門了：以上海徐家匯為例，這是上海核心商圈，開業30年，曾是上海少數高端商場的太平洋百貨竟然也關門了。

第五，寫字樓租金白送：一位在上海從事租賃業務的朋友告訴他，現在很多園區，只要你付物業費和水電費就行，寫字樓租金基本上是送的。不僅是上海，北京的商辦市場也出現了類似的情況。

第六，打車很方便，還能打到豪華車：即使在上下班的高峰期，打車也是秒接單。這在以前是不可想像的，基本都要預約和排隊，但現在接單很快，而且經常會用便宜的價格打到豪華車。

第七，外賣送餐的速度極快：他認為可能有兩個原因，或是點外賣的人少，外賣訂單少；或是外賣員太多了，很多人沒工作，先送個外賣過度，導致高峰期送單也很快。

第八，每天接到的貸款 電話比以前更多了：去年他每天接一到兩通貸款電話，今年過完年數量最少翻了四倍，一天八到九通電話。

第九，討論出國旅遊的人基本為零：截至今天，他沒有聽到任何一個人在討論「五一」或者年假的出國旅遊計畫。

第十，老外越來越少：以前上海的老外滿大街都是，高峰時期上海有100多萬老外，但現在就算是外灘和步行街，老外也是少的可憐。兩個原因：一是2022年居家辦公，傷了很多老外的心；二是現在外企投資少了，很多老外也就撤了。