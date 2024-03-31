我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

白領帶飯、大樓免租、老外越來越少… 作家談滬10大怪象被封號

中國新聞組／北京31日電
今年上海出現的十大怪象：包括白領開始帶飯、外賣送餐的速度極快等。圖為一名外賣女騎手在上海跑單。(新華社資料照片)
今年上海出現的十大怪象：包括白領開始帶飯、外賣送餐的速度極快等。圖為一名外賣女騎手在上海跑單。(新華社資料照片)

在上海居住十餘年的的財經作家段育文近日在其微博、微信帳號「暴走的段公子」上發布一段視頻，盤點今年上海出現的十大怪象：包括白領開始帶飯、寫字樓租金白送、討論出國旅遊的人基本為零、老外越來越少等現象。

法廣網報導，第一，白領開始帶飯了：段育文說，他們公司樓下原來有個日料店，中午賣四、五十元人民幣(約五、六美元)的定食，今年賣不動，已經關門了。很多人上班提個袋子，一問都是帶的飯，中午在公司用微波爐熱一下，然後吃。

第二，群裡沒人討論跳槽了：以前的兄弟群、朋友群，大家經常熱烈討論跳槽、加薪、換工作，今年他一條信息都沒有看到。反倒經常有人說，「今年什麼活動都別喊我」、「今年我要多加班，先保住工作」。

第三，二手房賣不動了：今年2月，上海二手房只成交了6800套，成交均價為每平方米3萬8633元，成交價較上個月下降了9%。

第四，上海市中心的商場也關門了：以上海徐家匯為例，這是上海核心商圈，開業30年，曾是上海少數高端商場的太平洋百貨竟然也關門了。

第五，寫字樓租金白送：一位在上海從事租賃業務的朋友告訴他，現在很多園區，只要你付物業費和水電費就行，寫字樓租金基本上是送的。不僅是上海，北京的商辦市場也出現了類似的情況。

第六，打車很方便，還能打到豪華車：即使在上下班的高峰期，打車也是秒接單。這在以前是不可想像的，基本都要預約和排隊，但現在接單很快，而且經常會用便宜的價格打到豪華車。

第七，外賣送餐的速度極快：他認為可能有兩個原因，或是點外賣的人少，外賣訂單少；或是外賣員太多了，很多人沒工作，先送個外賣過度，導致高峰期送單也很快。

第八，每天接到的貸款電話比以前更多了：去年他每天接一到兩通貸款電話，今年過完年數量最少翻了四倍，一天八到九通電話。

第九，討論出國旅遊的人基本為零：截至今天，他沒有聽到任何一個人在討論「五一」或者年假的出國旅遊計畫。

第十，老外越來越少：以前上海的老外滿大街都是，高峰時期上海有100多萬老外，但現在就算是外灘和步行街，老外也是少的可憐。兩個原因：一是2022年居家辦公，傷了很多老外的心；二是現在外企投資少了，很多老外也就撤了。

有海外媒體注意到，微博帳號「暴走的段公子」目前已被封號，而他在兩個月前發布的一段視頻被廣為流傳。在這段視頻中，段育文提到，中國開年出現了五個現象，說明今年不簡單。五個現象包括：第一，（農村地區）蔬菜水果等農產品價格非常便宜；第二，大城市大量流失人口；第三，考研的人少了；第四、今年的年輕人都不著急相親；第五，人們的體質差了。

一名外賣員在上海市閔行區送外賣。(新華社資料照片)
一名外賣員在上海市閔行區送外賣。(新華社資料照片)

租金 貸款 微博

上一則

防台、日、菲遭入侵 華郵：美設濱海作戰團 第1島鏈抗中

下一則

中國六大銀行平均年薪羨煞眾人 但網友這樣說...

延伸閱讀

舊金山市長布里德4月訪中國 力推觀光、熊貓再訪

舊金山市長布里德4月訪中國 力推觀光、熊貓再訪
舊金山將租下中市場前Uber總部大樓

舊金山將租下中市場前Uber總部大樓
硅谷亞洲藝術中心 展出侯寧新作

硅谷亞洲藝術中心 展出侯寧新作
滬豪宅開盤賣出200億 創中國銷冠紀錄

滬豪宅開盤賣出200億 創中國銷冠紀錄

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
預備役警犬「福仔」近日在山東濰坊亮相。（取材自新華每日電訊）

中國第1隻「柯基警犬」個性上進、短腿是優勢

2024-03-26 09:30

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護