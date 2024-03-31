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廣東多地「入夏」 廣州迎63年來最早夏天

記者陳宥菘／綜合報導
廣州市氣象部門30日表示，廣州已於3月23日「入夏」，迎來1961年以來最早的氣候入夏日。（新華社）
廣州市氣象部門30日表示，廣州已於3月23日「入夏」，迎來1961年以來最早的氣候入夏日。（新華社）

廣州迎來63年最早夏天！廣州市氣象部門30日表示，根據氣候季節畫分標準及近期廣州地區的氣象數據，認定廣州已在3月23日「入夏」，迎來1961年以來最早的氣候入夏日。

根據廣州市氣象部門監測，廣州國家基本氣象站在23日錄得日均溫22.6℃，此後的24日至29日該站日均溫均都在22℃以上。按照氣候季節畫分標準，於是認定3月23日是廣州在氣候上進入夏季的日期。

廣州市氣象部門表示，這是1961年以來廣州最早的「氣候入夏日」，先前最早「氣候入夏日」是2021年的3月26日。而之所以說是1961年以來廣州最早的夏天，是因為現存廣州的氣象數據自1961年以來相對完整。

中媒指出，廣州常年的「氣候入夏日」為4月16日，今年入夏日明顯偏早。而事實上，從2015年起，廣州近10年來的「氣候入夏日」大多早於4月16日。其中2016、2018、2021、2024年均提早到3月；2017、2019、2022、2023年雖在4月，但仍早於4月16日。2020年則為4月16日。2015年則是唯一晚於4月16日，發生在4月18日。

除了廣州，廣東省多地也宣布入夏。佛山今年的入夏日為3月22日，較常年4月9日早了18天。東莞、江門也在3月22日入夏，中山則在3月23日正式進入夏季。

另外，根據中國天氣網，30日午後，中國南方大部分地區氣溫都超過了25℃，在湖南北部、湖北東部、安徽南部、江蘇南部、浙江北部一帶，部分地區到達或超過了30℃。

截至下午2點，多個站點的最高氣溫甚至追平或打破當地旬或月最高氣溫紀錄。合肥、南京超過了30℃，並且打破了當地3月最高氣溫紀錄，杭州、上海寶山也出現了今年首個超過30℃。

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