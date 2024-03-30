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滬小區牆外現墳 家屬磕完頭消失 居民：瘆得慌

中國新聞組╱上海30日電
上海一個小區鄰河邊出現一座新墳，地面上還清晰留著祭祀痕跡。(視頻截圖)
上海一個小區鄰河邊出現一座新墳，地面上還清晰留著祭祀痕跡。(視頻截圖)

清明將近，上海一個小區鄰河邊居然出現一座新墳，與小區圍牆僅隔3、4米距離，地面還清晰留著祭祀、燒紙的痕跡，讓小區居民瘆得慌，對此，小區居委會一籌莫展，只能在路邊張貼告示尋找親屬，然而至今沒人認領。

上觀新聞報導，上海寶山區一個小區背面有一條河，居民日前在圍欄外聽到有人奏哀樂、舉行殯葬儀式，十幾個老人在那邊跪拜，本以為是清明快到，不以為意，沒想到隔天就看見原地出現一個新墳。

由於新墳距離小居圍牆僅3、4米距離，周邊居民路過時總覺得瘆得慌，心裡很不舒服，當地部門和小區居委會都一籌莫展，只能在路邊張貼告示尋找親屬，然而至今沒人認領。

報導稱，根據《殯葬管理條例》規定 ，禁止在河流、堤壩附近建造墳墓；而根據寶山區里的相關規定，新墳屬於「散埋亂葬」，若找不到相關人員，就要採取就地深埋。羅涇鎮社區中心副主任魏志剛表示，如果最後實在無法找到墳堆的主人，會就地深埋，後續會對處置方案進行公示，爭取在一周內解決問題。

據報導，隨著社會進步，逐漸出現更多文明、環保的殯葬與祭掃方式，相關部門呼籲，即使是家族有特有習俗，也應建立在不打擾他人正常生活的前提之下，希望家屬能盡快聯繫相關部門遷走墳地，讓逝者得以真正安息。

居委會在路邊張貼告示尋找親屬。(取材自上觀新聞)
居委會在路邊張貼告示尋找親屬。(取材自上觀新聞)

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