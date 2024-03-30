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中國幹部死守禁燒秸稈 餐費花10萬…農民「玩捉迷藏」還是燒了

中國新聞組／北京31日電
中國近年禁止農民焚燒秸稈，不少農民偷偷一燒了之。（取材自中新網）
中國近年禁止農民焚燒秸稈，不少農民偷偷一燒了之。（取材自中新網）

中國近年禁農民焚燒秸稈，但受限農村作業水平多無法達到現行秸稈「還田」及「離田」處理方式的要求，以致秸稈愈來愈多，不少農民偷偷一燒了之，與鄉鎮幹部玩捉迷藏，結果是幹部日夜嚴看死守，全縣一個月支出餐食費用十多萬元人民幣後，秸稈還是燒了。如何避免花冤枉錢，專家籲調整政策，為秸稈找「出口」。

半月談雜誌報導，東北部分地區隨著種植品種、種植方式發生變化，田裡的秸稈更多了。秸稈不能隨便燒，但離田還田都存在弊病，如何處置讓基層幹部和農民犯了難。

「禁燒令」下，秸稈主要有兩種「歸宿」：一是翻埋還田，盡可能把養分還給土壤；二是離田，通過將秸稈飼料化、燃料化等方式，增加其附加值。但一些基層幹部群眾反映，這兩種方式都有弊病。

「我連續還田兩年了，秸稈泡在水裡腐爛不透，導致第二年插秧後燒根。」受訪農民反映，東北冬季嚴寒，玉米秸稈還田後，其中包含的蟲卵會使第二年蟲害風險增加，有時不得不多噴施農藥。北大荒集團建三江分公司一些幹部說，當地水田秸稈量較大，連年還田深翻，有時導致插秧機陷車嚴重。

翻埋還田時，秸稈粉碎度越高越易腐爛。黑龍江省慶安縣農業技術推廣中心負責人說，還田用的大型農機加上配套機具，動輒數百萬元，一些農村地區買不起、用不上。另一名農技人員介紹，小農戶使用200馬力以上拖拉機都不多見，作業水平達不到還田需要。

與此同時，部分農村地區秸稈離田也有現實困難。黑龍江省拜泉縣一些農民說，秸稈包堆放如不能科學處理，春暖後淋雨發酵放熱會自燃，秸稈著火控制難度大，很容易復燃。秸稈打包離田，還會刮走一層黑土，而且都是地表最肥沃的一層。

黑龍江2018年起開始實行「全域全時段全面禁燒」。近年來部分農田秸稈數量明顯增加。一些地區難以完全貫徹執行相關政策，有些秸稈最終仍一燒了之。黑龍江農民表示，實在處理不了的，只能在春耕前「找機會」燒了。

有的鄉鎮幹部稱，秋收後到落雪前和谷雨前後是農民燒秸稈的多發期，從鄉鎮長到村裡的「屯長」，經常要在地頭執勤，「白天晚上都得盯著，出一個火點我們就可能被問責」。

東北北部一個農業大縣農技推廣中心主任算了筆賬，秋收後到落雪前約1個月，期間全縣僅供應看守幹部的餐食費用就需支出十多萬元。這名幹部說：「值守到最後還是燒了，這錢花得多冤枉」。

不論是還田還是離田，農機馬力與土地連片規模要成比例。農業專家表示，首先要繼續推動土地規模化經營，加強秸稈處理所需機械力量使用，提高農機補貼、秸稈處理補貼力度。

目前，離田秸稈相當一部分用於焚燒發電。基層幹部認為，利用方式還應加大秸稈飼料、成型燃料、食用菌基料、清潔制漿造紙等高附加值產業扶植力度。黑龍江省北潤農牧（集團）有限責任公司董事長侯鳳龍認為，應對研發秸稈利用技術的企業進行獎勵。

一些農民希望，秸稈禁燒政策在執行上能更有彈性。允許適度、有序焚燒，改禁燒為限燒。

農業專家建議，可借鑒國外秸稈計畫焚燒管理經驗，形成秸稈焚燒的規章流程，加強焚燒過程中的管控，加大對無序、非法焚燒的處罰力度。部分生態環境系統幹部建議，可選取幾個典型農業縣作為計畫性焚燒試點區。

中國近年禁止農民焚燒秸稈，不少農民偷偷一燒了之，與鄉鎮幹部玩捉迷藏，圖為禁焚燒稭...
中國近年禁止農民焚燒秸稈，不少農民偷偷一燒了之，與鄉鎮幹部玩捉迷藏，圖為禁焚燒稭稈標語。（取材自中新網）

來源：邓大爷谈农业

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