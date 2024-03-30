小米汽車SU7爆單 車迷「無法退定」 5000元拿不回?

小米SU7的外觀造型與保時捷Taycan極為相似。(取材自財聯社)

小米 汽車發表新車SU7掀搶購熱潮，上市24小時就被大定8萬8898台，光創始版定金就收約1億人民幣（約1384萬美元）。不過SU7也同時遭遇退單潮，衝動下訂者怒批取消訂單卻拿不回5000元定金，網上維權群已超200人，還有人以5萬元轉賣優先購買權。小米汽車稱，7日內支援無理由退定金，鎖單後則不退。

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3月28日晚10點，小米汽車宣布SU7正式上市。綜合潮新聞、上游新聞報導，官方稱27分鐘即大定突破5萬輛。SU7共分為3個版本，售價在21.59萬元至29.99萬元。小米汽車App 顯示，定金每輛2萬元的5000輛小米SU7創始版也已售罄，且不可退。這意味著小米汽車在28日晚僅創始版的定金就已收到1億元。

開售27分鐘，小米SU7的大定數就突破了5萬台。圖為宣傳海報圖。(財聯社)

然而幾乎是同時，關於「小米訂單不能退」的維權投訴群也拉了起來。「我只是想在朋友圈裝一下，結果血虧5000元」，部分消費者在維權平台上投訴稱，5000元汽車定金無法退款，還有人稱自己「誤觸」操作致被鎖定了無法退單。這些人為此拉起了「小米汽車定金不退的維權群」，短短一上午超過200多人進群。「小米回應無法退定金問題」也衝上微博 熱搜第一。

對此，小米方面回應稱，「 為讓大家有更充分的試駕體驗和考量時間，我們將4月30日前的猶豫期延長至七天。」定金七日內支持無理由退款，超過七日後，車輛配置會自動鎖定，消費者也可提前主動鎖定配置。一旦訂單鎖定，車輛將進入生產階段，無法再修改，定金不退。這些在小米的購車協議都明列，小米董事長雷軍在發表會上也曾放出一張流程圖解釋全套流程。

另據澎湃新聞報導，小米汽車官微昨晚發布答網友問表示，小米汽車App購車流程中，主動鎖單不可退共計三次提示，並在最終「鎖定配置」時直接彈窗提示，希望大家慎重選擇。並稱截止3月29日中午12點，客服接到關於退單及改配需求總計469例；門店預計試駕人數也火爆，單店大約90到120人/天，現在預約大概等待三至五天。

業內人士陳先生分析稱，「小米下訂單後給足了七天的猶豫期，在業內已屬難得了。」且鎖單訂購需要層層填寫，不太可能如維權者所說的「誤觸」操作。

不只退訂潮，小米汽車上市發布會結束後不久，二手平台閒魚上也出現了不少轉賣小米汽車F碼（優先購買權）的熱帖，價格區間從數百元至上萬元不等，最高的喊價至5萬元。