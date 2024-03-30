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BBC：中企收購歐洲飛行車技術專利 中研發飛行運輸解決方案

中國新聞組／北京30日電
全球首架「飛行車」AirCar 完成研發測試。(視頻截圖)
全球首架「飛行車」AirCar 完成研發測試。(視頻截圖)

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在歐洲研發並試飛成功的飛行車「AirCar」已將相關技術專利出售給一家中國公司。中國正在積極開發飛行運輸解決方案。

2021年歐洲企業「克雷恩願景」（Klein Vision）開發的飛行車「AirCar」由BMW引擎提供動力，利用跑道起降，在斯洛伐克兩個機場間成功完成35分鐘的試飛；而僅需兩分多鐘，「AirCar」就可完成從汽車到飛機的轉換。

報導說，總部位於中國滄州的河北建新飛行汽車科技公司已與克雷恩願景簽訂出售飛行車技術的協議，擁有在特定地區的製造和使用權。

AirCar的創建者克雷恩願景聯合創辦人扎亞克（Anton Zajac）表示，此前收購了另一家斯洛伐克飛機製造商後，該公司已經建立了自己的機場和飛行學校。

報導指出，中國正引領電動汽車的發展，目前也在積極開發飛行運輸解決方案。

上個月，由上海峰飛航空科技有限公司研製的電動垂直起降航空器（eVTOL）「盛世龍」，在深圳和珠海兩座城市之間，成功完成了全球首條跨海跨城電動垂直起降航空器航線的公開首次演示飛行。

據報導，雖然飛機上沒有乘客，但是在這段駕駛汽車需要2.5到3小時的旅程，「盛世龍」在20分鐘內就完成。

2023年，中國億航公司的電動飛行計程車獲得了中國官方頒發的安全證書。英國政府表示，到2028年，飛行計程車可能成為空中的常態。

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