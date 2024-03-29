天水麻辣燙出圈 當地代購接住潑天富貴 月入10萬

天水麻辣燙帶來的潑天富貴，「代購」也接住了。（取材自界面新聞）

甘肅 天水麻辣燙出圈之後，不僅當地麻辣燙業者忙到累例，這潑天的富貴，「代購」們也接住了。據報導，當地已出現新的商機——麻辣燙代購，代購們多是在當地麻辣燙店直接購買，或是請工廠製作，再自己真空包裝，24小時快遞發貨直送外地，有人可因此月入近10萬元（人民幣，下同），生意火爆，甚至出現代購和麻辣燙店搶貨的火爆情況。

據界面新聞官方財經號「Tech星球」報導，受限於甘肅距離較遠等因素，比如從上海到天水的高鐵要九個小時、780元，而機票要上千，以致目前能親自趕往天水吃上一碗麻辣燙的人還是少數，更多外地人把希望寄託在網購上。在小紅書 、抖音 等平台上，有不少天水本地人開始發帖做起代購生意。從麻辣燙到天水其他特產，代購們都能滿足，其中尤以麻辣燙代購最火。

王雪是在去年給大學同學郵寄過麻辣燙後，就開始了麻辣燙代購生意，剛開始直接找小區附近的麻辣燙店購買調料以及手搟粉，後來麻辣燙店忙到顧不上王雪這樣的代購顧客。最早一批在社交平台上代購麻辣燙的天水本地人江溪還在讀高中，也遇到了同樣的問題，海英麻辣燙調料師傅忙不過來，無法給她供貨，元英等麻辣燙店也顧不上本地人，「元英的老板直接累倒」。

確保24小時內發貨，是每個麻辣燙代購最在意的事。「無論是調料還是手搟粉都沒有添加劑，所有東西都是當天剛做出來，沒有蒸氣的情況下直接真空打包」，代購業者蔣世傑解釋。蔣世傑其實有個五、六個人的小團隊在分工合作。

相比在天水當地，代購途徑購買的麻辣燙價格要高很多。63元三份麻辣燙，包括手搟粉、調料包以及土豆丸子。但實際上，對於代購們來說，成本多出在快遞上。「甘肅還是比較遠，只有順豐能保證時效性」，王雪只敢用順豐特快，一公斤快遞費是18元。而隨著天氣升溫換成了順豐空運，「重新上架後，我漲了五塊錢，很多人不理解，空運一公斤就要28了。」

在麻辣燙剛出圈時，王雪每天的訂單就能有150至200單左右。王雪計算過，一單63元的麻辣燙估計能賺15元左右。如果單量穩定，她一天能純賺近3000元。而蔣世傑按每單收取跑腿費的形式，每項食材收取20元的費用。目前在單量較少的情況下，一天的跑腿費也能過千。在天水，日入過千元，可能能抵得過在當地的大多數工作的薪資。