廣西1輛保時捷「爆改」成小米SU7 網：雷總不考慮起訴抄襲?

被網友稱「爆改」成小米SU7的保時捷帕拉梅拉。（取材自快科技）

小米 汽車SU7於3月28日晚官宣上市，不過前一天就有貼著「xiaomi」「SU7」等標誌的車上路，這輛車卻是保時捷帕拉梅拉（Panamera）。視頻經網友傳上網後引發熱議，網友們對於保時捷「爆改」小米SU7紛紛留言戲稱：「說真的帕拉梅拉沒必要為了面子硬蹭」「雷總不考慮一下起訴保時捷抄襲嗎？」也有人認為這是小米的營銷，「太過了」。

據快科技報導，一位博主在社交媒體上分享了這輛改裝車的照片，可以看到帕拉梅拉在廣西經過「爆改」後，模擬成小米SU7的外觀，尾部還貼有「xiaomi」、「北京小米」、「SU7」等標誌，這一獨特的改裝讓原本的高檔保時捷看起來彷彿成為了小米汽車的一部分，給人一種小米汽車正式亮相的錯覺。

然而，仔細觀察後可以發現，這輛車仍然使用燃油汽車的藍色車牌，不是小米SU7電動車 的綠色車牌，保時捷的Logo和四個排氣筒也揭示了它的真實身分。

小米SU7。（取材自快科技）

小米SU7自亮相以來，其外觀設計備受矚目，小米投入了大量資金自建了油泥造型實驗室，並引進了與保時捷同款的KOLB五軸油泥銑削設備。在性能方面，小米也展現了與保時捷對標的決心。

據小米創辦人雷軍在發表會上表示，小米SU7在開發之初，就全面對標保時捷Taycan，憑藉著21000轉的小米超級V6S雙電機四驅加持，給小米SU7帶來了673匹馬力、838N·m的暴躁動力，如此性能已相當於燃油車的V8動力。其零百加速僅2.78秒，後段加速也非常給力，0-200km/h加速僅10.67秒，60-100km/h加速1.61秒，全面超越保時捷Taycan。雷軍並表示希望小米SU7在駕駛性能等方面能與保時捷Taycan Turbo相媲美。