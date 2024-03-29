我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

廣西1輛保時捷「爆改」成小米SU7 網：雷總不考慮起訴抄襲?

中國新聞組／北京29日電
被網友稱「爆改」成小米SU7的保時捷帕拉梅拉。（取材自快科技）
被網友稱「爆改」成小米SU7的保時捷帕拉梅拉。（取材自快科技）

小米汽車SU7於3月28日晚官宣上市，不過前一天就有貼著「xiaomi」「SU7」等標誌的車上路，這輛車卻是保時捷帕拉梅拉（Panamera）。視頻經網友傳上網後引發熱議，網友們對於保時捷「爆改」小米SU7紛紛留言戲稱：「說真的帕拉梅拉沒必要為了面子硬蹭」「雷總不考慮一下起訴保時捷抄襲嗎？」也有人認為這是小米的營銷，「太過了」。

據快科技報導，一位博主在社交媒體上分享了這輛改裝車的照片，可以看到帕拉梅拉在廣西經過「爆改」後，模擬成小米SU7的外觀，尾部還貼有「xiaomi」、「北京小米」、「SU7」等標誌，這一獨特的改裝讓原本的高檔保時捷看起來彷彿成為了小米汽車的一部分，給人一種小米汽車正式亮相的錯覺。

然而，仔細觀察後可以發現，這輛車仍然使用燃油汽車的藍色車牌，不是小米SU7電動車的綠色車牌，保時捷的Logo和四個排氣筒也揭示了它的真實身分。

小米SU7。（取材自快科技）
小米SU7。（取材自快科技）

小米SU7自亮相以來，其外觀設計備受矚目，小米投入了大量資金自建了油泥造型實驗室，並引進了與保時捷同款的KOLB五軸油泥銑削設備。在性能方面，小米也展現了與保時捷對標的決心。

據小米創辦人雷軍在發表會上表示，小米SU7在開發之初，就全面對標保時捷Taycan，憑藉著21000轉的小米超級V6S雙電機四驅加持，給小米SU7帶來了673匹馬力、838N·m的暴躁動力，如此性能已相當於燃油車的V8動力。其零百加速僅2.78秒，後段加速也非常給力，0-200km/h加速僅10.67秒，60-100km/h加速1.61秒，全面超越保時捷Taycan。雷軍並表示希望小米SU7在駕駛性能等方面能與保時捷Taycan Turbo相媲美。

小米 電動車

上一則

「讓子彈飛」原著作者馬識途110歲辭世 姜文悼：老爺子了不起

下一則

北周武帝36歲暴斃 推斷吃長生藥砷中毒 黑色素沉澱是佐證

延伸閱讀

小米汽車上市半小時預訂破5萬輛 「雷軍雷神」登熱搜

小米汽車上市半小時預訂破5萬輛 「雷軍雷神」登熱搜
小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車
小米汽車上市 公開叫陣特斯拉

小米汽車上市 公開叫陣特斯拉
武漢大學開「雷軍班」全中國只招15人

武漢大學開「雷軍班」全中國只招15人

熱門新聞

中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺