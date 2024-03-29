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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

這個「蔡元培」 2013年就考進北大 如今是大學副教授

中國新聞組／北京29日電
北大畢業的蔡元培，如今在中國政法大學擔任副教授。（取材自大皖新聞）
北大畢業的蔡元培，如今在中國政法大學擔任副教授。（取材自大皖新聞）

近日，北京大學碩士招生複試中的考生蔡元培，因為與北大前校長同名，引發熱議，相關話題連續衝上熱搜。不過，這位蔡元培無論是否被錄取，已經不是第一個與前校長同名的北大學生了。

大皖新聞報導，據了解，2013年就有一位蔡元培進入北大讀研，最後拿下法學博士學位，如今已在中國政法大學擔任副教授。

中國政法大學官網的公開資料顯示：蔡元培，漢族，中共黨員，寧夏銀川人，祖籍江蘇，中國政法大學刑事司法學院副教授、碩士生導師，兼任中國政法大學團委副書記、司法改革研究中心研究員。中國政法大學法學、經濟學學士，北京大學法學博士，美國加州大學柏克萊分校訪問學者。

在中國政法大學官網一篇題為「蔡元培：播撒理想的種子」的文章裡描述了蔡元培的教育經驗。

他於2009年考入中國政法大學國際法學院，在這裡度過四年大學生活，並獲得學校「學術十星」等榮譽。

2013年，他進入北大攻讀法學碩士學位，隨後轉為碩博連讀，最終在2018年拿到法學博士學位，之後回到母校中國政法大學刑事司法學院任教至今。

2021年度，他也獲評中國政法大學「最受本科生歡迎的十位老師」。

加州大學 柏克萊 中共

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