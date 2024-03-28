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小米汽車上市半小時預訂破5萬輛 「雷軍雷神」登熱搜

記者陳宥菘／即時報導
歷經三年造車，小米汽車28日晚推出首款車型SU7，開售後27分鐘預訂賣破5萬輛，激勵美股市場小米ADR股價大漲12.13%。圖為在北京一家小米汽車零售門店內，消費者在了解小米SU7汽車。（新華社）
歷經三年造車，小米汽車28日晚推出首款車型SU7，開售後27分鐘預訂賣破5萬輛，激勵美股市場小米ADR股價大漲12.13%。圖為在北京一家小米汽車零售門店內，消費者在了解小米SU7汽車。（新華社）

歷經三年造車，小米汽車首款車型SU7在28日晚間正式上市，售價人民幣21.59萬元至29.9萬元（約29,871～41,368 美元），開售後27分鐘預訂賣破5萬輛，也激勵美股市場小米ADR股價大漲12.13%，收盤報10.62美元。小米董事長雷軍更在微博上獲封為「雷神」。

小米昨日舉行新車發布會，合計推出3個版本車款定價。其中小米SU7標準版只賣21.59萬元（人民幣，下同），比特斯拉Model 3便宜人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。PRO版本售價則為24.59萬元，MAX版則售29.99萬元。另有創始版即擁個性化設計，限量5,000台，定價一致。

根據小米汽車官方微博消息，小米SU7系列汽車在晚間10點開始下訂後，訂單量4分鐘破1萬、7分鐘破兩萬，上市27分鐘後突破5萬輛。

小米董事長雷軍在發布會上表示，自己用「真金白銀」表達了造車的決心，預計今年研發費用將加碼至240億元。他也表示，小米汽車希望用15年至20年的努力，成為全球前五名的汽車廠商。

雷軍也感言自己造車三年戰戰兢兢，直言造車很難，難到他本人都沒想到「連蘋果這樣的巨頭都放棄了」，但「堅持造車的人是時代英雄，值得點讚」。而小米要讓蘋果用戶開車也有很好的體驗，這是科技大廠的格局。

昨晚在雷軍公布小米SU7售價後，與小米汽車相關的熱門搜話題幾乎霸榜。「小米SU7價格」衝上熱搜第一，並持續霸榜至29日上午。「雷軍 雷神」也登上熱搜榜前三名。

小米 微博 特斯拉

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