小米汽車開賣 27分鐘逾5萬訂單 網高呼「雷神」

歷時三年、耗資百億人民幣造車的小米汽車，28日晚終於推出了首款車型SU7，全系列共三款，售價21.59萬元至29.9萬元。圖為在北京一家小米汽車零售門店內，消費者在了解小米SU7汽車。（新華社）

小米 履行「三年之約」，昨晚發表旗下小米汽車SU7，並終於宣布網友們望眼欲穿的定價為21.59萬元起（人民幣，下同）。有網友稱這價格「真是可以殺穿同行」，「雷軍是雷神索爾」立刻衝上熱搜。SU7熱賣也隨之刷屏，開賣首4分鐘，訂單就突破1萬輛，27分鐘已超越5萬輛訂單，連著名棋手柯潔也稱想跟雷軍下盤旗：「輸了就獎勵我一台小米SU7」。

據證券 時報、澎湃新聞報導，小米創始人、董事長雷軍在發表會上揭曉小米汽車定價為21.59萬元至29.99萬元時，超預期的價格讓網友直呼雷軍為「雷神」，「雷軍是雷神索爾」相關話題衝上微博 熱搜，微博熱搜近乎一半被小米、雷軍相關詞條承包，小米汽車相關話題在微博上的熱度也史上罕見。

而據小米最新消息，小米汽車剛發布後4分鐘，大定即破萬輛，7分鐘大定破二萬輛，上市27分鐘，大定量達5萬輛。受此影響，小米集團ADR持續走高，一度漲超11%。

小米汽車熱度為何如此之高，中國汽車流動協會專家顏景輝表示，小米推出的首款車具備的各項智能特色優勢，其價格定位，無論對比同價格區間的競品，還是對比新勢力為代表的高一層級的新能源產品都具有很強的市場競爭力和影響力，其市場銷量值得期待。

不過小米SU7熱賣，也引來市場人士對小米汽車產能的擔憂。

證券時報分析指出，去年下旬，華為和賽力斯聯合開發的AITO問界新M7上市，發布兩個半月大定突破10萬輛，當時的產能也面臨了一定挑戰，造車多年的賽力斯都面臨產能難以滿足市場需求的問題，大定速度遠超問界新M7的小米SU7是否也會出現產能「堵車」？有業內人士認為，這會對小米的供應鏈管理等綜合能力提出考驗。

信達證券研報表示，產能方面，小米汽車工廠分兩期建設，其中一期占地面積約72萬平方米，年產能為15萬輛，2023年6月竣工。二期計畫於2024年動工，2025年完工。

由此可以看出，小米汽車短期的產能或較難滿足高速增長的訂單需求。

柯潔約雷軍下旗：輸了送我1輛車

另據快科技報導，中國圍棋職業棋手、八冠王柯潔在直播中談及小米SU7的價格時一度猜測價格會定在30萬左右，還稱小米「這一回應該是栽了」，因為比亞迪造了多年的車也才賣7萬多，小米一上來就賣30萬，「你讓別人怎麽接受這個東西對不對。」不過他也在直播中約戰雷軍：「很想跟雷總下一盤棋，然後輸給我的話獎勵我一台小米SU7唄，我來體驗一下嘛」。

來源：西瓜小智