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小米造車圓夢 SU7上市槓特斯拉 雷軍：每76秒出廠1輛

中國新聞組／北京29日電
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

歷時三年、耗資百億（人民幣，下同）小米汽車，昨晚終於推出了首款車型SU7，全系列共三款，售價最高29.9萬元，標準版只賣21.59萬元，小米董事長雷軍在發表會上說，這個價位是虧錢賣。終圓造車夢的雷軍並表示，小米汽車實現了100%自動化，滿產後的工廠每76秒就會有一台嶄新小米SU7下線，期許小米汽車在15年至20年內成為全球前五大車廠。

「三年以來，我每一天都在感嘆『造車太難了！』」綜合媒體報導，在發布會一開始，雷軍就感嘆造車之苦，「沒想到連蘋果這樣的巨頭都放棄了造車」；他並稱，「小米SU7的目標是造50萬元以內最好看、最好開、最智能的轎車，更是一台高品質的車。」希望小米SU7能成為口碑最好的純電轎車。

軍雷指出，SU7有三個版本，標準版續航就有700公里，73.6度電池，充電15分鐘就有350公里，定價21.59萬元，PRO版本定價24.59萬元，續航830公里，定價和特斯拉Model 3一樣，MAX版本是性能猛獸，直接對準保時捷，定價29.9萬元。

其中標準版只賣21.59萬元，比特斯拉Model 3便宜3萬元，以做為致敬特斯拉，他表示，賣這個價位是虧錢賣，就算賣到24萬元也是虧錢，乾脆虧多虧一點。

雷軍介紹，小米SU7頂配車型零百加速2.78秒，最高時速265km，搭載寧德時代101kWh麒麟電池，CLTC續航810公里。標準版CLTC工況起步續航700公里，電量73.6度。全系搭配碳化硅高壓平台，搭載驍龍8295座艙芯片，AI算力達30 TOPS。小米追求的「人車家全生態」終於完成閉環。

小米並在北京打造小米汽車工廠，包括自動噴漆、自動檢測等有超過700個機器人，自動化組裝一輛小米汽車只要76秒就能出廠下線。小米並將打造超級充電站，已在北京、上海及杭州等地進行中。

據文匯報報導，昨晚7時於北京舉辦的小米汽車發布會還沒開始，雷軍微博的直播頁面就達500萬觀眾等待，宣布價格時，微博直播觀看達3700萬。而蔚來、小鵬、理想、長城汽車、北企集團等中國車企董座也罕見都出席了發布會。

由於不少網友此前猜測SU7的售價是「19萬9」，對於21.59萬元起跳的售價，有網友表示，小米汽車拋棄了年輕人轉向精英層懷抱，也有眾多「米粉」期待小米在造車大戰中贏取勝利。

據了解，過去三年小米在智能電動汽車領域的投入已經突破百億元，研發人員達到3400人。雷軍曾明確表態，小米汽車是他人生之中最後一次重大的創業項目，願意押上人生全部的聲譽，並稱要造「媲美保時捷和特斯拉的Dream Car」。雷軍昨晚並表示，2024年小米汽車研發投入預計達240億元，用真金白銀表明造車態度。

歷時三年、耗資百億人民幣造車的小米汽車，28日晚終於推出了首款車型SU7，全系列...
歷時三年、耗資百億人民幣造車的小米汽車，28日晚終於推出了首款車型SU7，全系列共三款，售價21.59萬元至29.9萬元。（歐新社）

來源：海峡最前线

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