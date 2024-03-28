清明前夕 南通禁製售殯葬用品 網罵翻 官媒：過於簡單粗暴

清明掃墓，除紙錢冥幣，在中國也流行送「名車連司機」、豪華別墅等紙紮用品給先人。(中新社)

清明節前夕，江蘇南通近日發布一則通告，要求全市禁止製造、販賣封建迷信殯葬用品，引發爭議。當地殯葬用品店老闆表示，目前他還有價值5、6萬元（人民幣，下同，約8302美元）的存貨，正為此發愁。有官媒發文強調，不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙。

綜合央廣網、紅星新聞報導，江蘇省南通市26日發布通告稱，為進一步推動殯葬改革，摒棄喪葬陋俗，宣導文明祭祀，淨化城市環境，根據中國「大氣汙染防治法」、「殯葬管理條例」等法律法規，全市範圍內禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。通告稱，違反規定予以沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。

南通當局其後又發布「清明節文明祭祀倡議書」，其中提到「清明祭掃，重在心意，貴在真誠，讓我們採用鮮花祭掃、植樹緬懷、書寫寄語、網路追憶等綠色環保方式祭奠先人、感念先輩。」

媒體披露後，「江蘇南通禁止製造銷售冥幣」躍為中國焦點新聞與熱搜話題，引發網友一面倒砲轟，批官方「一刀切」將燒紙錢這般緬懷先人的傳統習俗，打為封建迷信。

在南通南方市場，銷售冥幣紙錢的任先生說，這個禁令如果實施下來，他就會失業，並且會有一批人失業。「清明祭祖對我們中國人來說是一個特別重要的事情，大家都通過不同形式來祭祖，這種『一刀切』的禁令，我不能理解。」

經營殯葬用品的店舖老闆何升表示，他也聽說了這個通告，但還沒有收到有關部門的具體通知。何升說，這次政策很突然，這一行都是提前進貨，他也是幾個月前進的貨，目前存貨價值5、6萬元，如果要全部報廢，「也受不了」，他正為此發愁。

眼見民意一面倒，中國官媒央廣網發文強調，在人們日常觀念裡，焚燒冥紙只是祭掃中的一個環節，談不上是封建迷信。有關部門可以宣導，但不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙。城市管理是系統工程，要講法規，也要看傳統習俗、世情世理。

資深媒體人胡錫進則表示，很多地方禁放煙火了，現在江蘇南通又宣告全面禁止販賣冥紙冥幣，傳統文化元素的繼續生存真不容易啊。說燒紙錢是「封建迷信」，但現在有些網站已經開始賣美元樣式的冥幣，主要供外國人使用。也就是說，中國這個傳統祭掃方式已經開始向外傳播，對它的認知與定性不妨緩著點來。