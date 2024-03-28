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北京慈善機構捐款政府 網酸：得罕病

中國新聞組／北京28日電
北京血友之家罕見病關愛中心近日公告，要分別捐給中國、北京市人民幣100萬元與10萬元用於建設。圖為示意圖。（新華社）
北京血友之家罕見病關愛中心近日公告，要分別捐給中國、北京市人民幣100萬元與10萬元用於建設。圖為示意圖。（新華社）

北京血友之家罕見病關愛中心近日公告，要分別捐給中國、北京市100萬元（人民幣，下同，約13.8萬美元）與10萬元用於建設。靠捐贈收入運作的慈善機構，竟然捐款給政府，消息傳出引發網友質疑狂酸，有人嘆「看來國家得了罕見病」。

據「鳳凰網公益」報導，北京血友之家罕見病關愛中心微信公眾號25日發布蓋上官印的文件稱，決定向中華人民共和國捐贈100萬元，用於國家建設。

隔天，血友之家再度發文宣布，決定向北京市捐贈10萬元，用於北京市建設。

官網資料顯示，北京血友之家2012年註冊為民辦非企業單位，成為首都慈善公益組織聯合會會員。該會主要工作是血友病患者及其家庭在教育、醫療、心理關懷、就業方面的救助活動等。

北京血友之家披露的審計報告顯示，該組織2019年度總收入2471萬6710元，其中捐贈收入2470萬3883萬元，幾乎完全仰賴捐贈維持運作。當年度，政府補助收入掛零。

根據「中國數字時代」提供的截圖，消息傳出後，在微博相關討論串引發網友質疑「捐款對接單位是誰？」、「把募捐的款項再捐出去是不是合法操作？是不是需要捐贈人同意？」有人形容這是「反向操作」，還有人酸「感覺這機構的負責人喝多了吧」。

在X平台，有網友嘆「看來國家得了罕見病」、「證明某國的病情比血友病還嚴重」。

據荔枝新聞報導，北京血友之家罕見病關愛中心會長關濤回應稱，其行為「無須解釋」，並匆匆掛斷電話。

據報導，北京血友之家主管部門北京市民政局表示，這兩天已接到不少類似諮詢電話，已關注到血友之家發布的相關捐款訊息，已上報情況並責令其刪除捐款公告。

北京血友之家昨天已經刪除捐贈公告。

天津昌平律師事務所郭岩強調，北京血友之家的捐贈不具備實際操作性，「目前可能找不到合適的部門或機構來接受這一善款」。其次，作為一個具備特殊用途的公益組織，對外捐款需徵得捐款人同意，需列出聽取異議的相關公告，而該組織此次捐贈中這些流程均無。

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