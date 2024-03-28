旅韓熊貓「福寶」4/3回中 韓高規運送 將搭零震動專車

大熊貓「福寶」日前在位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園享用美食。（新華社）

南韓 「愛寶樂園」27日發布消息，旅韓大熊貓「福寶」將於當地時間4月3日上午啟程返回中國。運送「福寶」的是一輛用於輸送半導體的「零震動」特殊車輛。屆時，該車將從園內的熊貓世界到玫瑰園一帶緩行，為粉絲們提供送行的機會。

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中新社引述韓聯社報導稱，抵達仁川機場後，「福寶」將換乘中方提供的包機飛回中國，並被送往四川省的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。韓方飼養員將一同乘坐包機，護送「福寶」回到中國後再返回。

韓聯社此前報導指出，自2021年1月4日起，「福寶」與訪客們度過了1100多個日夜，深受南韓民眾喜愛，期間獲得「龍仁福氏」、「福公主」、「福墩墩」等不少可愛暱稱。

福寶3月3日最後一次在當地主題公園與公眾見面，據韓媒當時報導，連日都有大批粉絲進園向福寶道別，部分早在凌晨3時就到園外排隊，也有人要輪候逾6小時才能進場，情況誇張。

2023年7月福寶生日時，愛寶樂園與電子商務平台合辦活動，招聘為福寶準備生日禮物和食物的臨時職員，結果逾1.3萬人應徵，僅錄取3人，意味逾4500人爭奪一個職位。

「福寶」在2024年7月將年滿4歲。根據「瀕危野生動植物種國際貿易公約」規定，中國向外國贈送的大熊貓須在其四周歲之前回中國。