我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

遭排擠請辭？自美返中學者趙鼎新留任浙大

中國新聞組╱杭州28日電
浙大社會學系官網，趙鼎新個人資料已從「榮休教師」回到「全職教師」一欄。(取材自浙大社會系官網)
浙大社會學系官網，趙鼎新個人資料已從「榮休教師」回到「全職教師」一欄。(取材自浙大社會系官網)

自美國返中並帶領浙江大學社會學系的知名社會學者趙鼎新，疑因與系書記要求「更高站位」改革遭排擠而提出辭職一事又有新進展。觀察者網27日查詢浙大社會學系官網發現，趙鼎新個人資料已從「榮休教師」回到「全職教師」一欄。

響應「千人計畫」回中國的趙鼎新，擔任浙大社會學系主任近3年突然辭職，他的辭職信在網路上曝光後，引起關注。據報導，27日的最新資料顯示，趙鼎新「現任浙江大學教授，浙江大學社會學系學術委員會委員，浙江大學人文高等研究院院長。」

另據澎湃新聞報導，趙鼎新出生於1953年，致力於政治社會學、社會運動、歷史社會學等領域的研究。趙鼎新1996年起任教於芝加哥大學社會學系，2012年擔任浙大訪問教授，2018年擔任浙大教授、社會學系學科建設首席專家，2021年11月至2024年2月擔任浙大教授、社會學系系主任、浙大社會學系學術委員會委員、人文高等研究院院長。

今年3月11日，浙江大學社會學系召開會議，會上宣布，浙江大學副校長周江洪兼任浙江大學社會學系系主任，趙鼎新被免去浙江大學社會學系系主任職務。

此後不久，網路流傳著一封疑似趙鼎新的辭職信，信中提出「辭去我所有和社會學系有關的職務」。中新網25日報導，趙鼎新稱，他確實向校方和所在的社會學系提交過一封辭職信，辭去所有和社會學系有關的職務。

澎湃新聞同日報導提到，趙鼎新的個人資料已列浙大社會學系「榮休教師」一欄。當時，專欄對趙鼎新的工作經驗介紹為，2021年11月至2024年2月擔任浙大教授、社會學系系主任、人文高等研究院院長，2024年3月後僅擔任浙大人文高等研究院院長一職。

趙鼎新留任浙大。(取材自觀察者網)
趙鼎新留任浙大。(取材自觀察者網)

千人計畫 哥大 芝加哥

上一則

港2大藝展開鑼 Art Central回歸中環 Art Basel吸藏家

下一則

包道格：美圍堵中國科技戰略 變「大院高牆」

延伸閱讀

法校長依法要學生摘頭巾遭死亡威脅 決定辭職引社會憤慨

法校長依法要學生摘頭巾遭死亡威脅 決定辭職引社會憤慨
波音管理層改組 執行長將在年底辭職 激勵股價勁揚逾3%

波音管理層改組 執行長將在年底辭職 激勵股價勁揚逾3%
越南國會確認武文賞辭職 武氏映春暫代國家主席

越南國會確認武文賞辭職 武氏映春暫代國家主席
國會辭職潮...眾院成立法鬼城 本屆已6議員任期中另謀高就

國會辭職潮...眾院成立法鬼城 本屆已6議員任期中另謀高就

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅