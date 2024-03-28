遭排擠請辭？自美返中學者趙鼎新留任浙大

浙大社會學系官網，趙鼎新個人資料已從「榮休教師」回到「全職教師」一欄。(取材自浙大社會系官網)

自美國返中並帶領浙江大學社會學系的知名社會學者趙鼎新，疑因與系書記要求「更高站位」改革遭排擠而提出辭職一事又有新進展。觀察者網27日查詢浙大社會學系官網發現，趙鼎新個人資料已從「榮休教師」回到「全職教師」一欄。

響應「千人計畫 」回中國的趙鼎新，擔任浙大社會學系主任近3年突然辭職，他的辭職信在網路上曝光後，引起關注。據報導，27日的最新資料顯示，趙鼎新「現任浙江大學教授，浙江大學社會學系學術委員會委員，浙江大學人文高等研究院院長。」

另據澎湃新聞報導，趙鼎新出生於1953年，致力於政治社會學、社會運動、歷史社會學等領域的研究。趙鼎新1996年起任教於芝加哥大 學社會學系，2012年擔任浙大訪問教授，2018年擔任浙大教授、社會學系學科建設首席專家，2021年11月至2024年2月擔任浙大教授、社會學系系主任、浙大社會學系學術委員會委員、人文高等研究院院長。

今年3月11日，浙江大學社會學系召開會議，會上宣布，浙江大學副校長周江洪兼任浙江大學社會學系系主任，趙鼎新被免去浙江大學社會學系系主任職務。

此後不久，網路流傳著一封疑似趙鼎新的辭職信，信中提出「辭去我所有和社會學系有關的職務」。中新網25日報導，趙鼎新稱，他確實向校方和所在的社會學系提交過一封辭職信，辭去所有和社會學系有關的職務。