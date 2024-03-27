深圳離職員工給前公司寄了「一頭豬」 背後原因曝光、網感動

深圳一離職員工寄了上百條臘肉給前公司。（取材自微博）

近日「#離職員工寄了頭豬給前公司#」衝上熱搜，原來是深圳一離職員工寄了上百條臘肉給前公司，公司瞬間變豬肉鋪，上百員工圍著挑選臘肉。據悉，該離職員工在家庭變故之際，得到公司愛心基金的幫助才度過難關，所以親手製作臘肉表示感謝。網友紛紛留言表示羨慕，更有網友直言：「別人的公司給資助，我的公司只會讓我走。」

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南方都市報報導，該名員工在職期間，丈夫意外燒傷，就在家庭重大變故之際，得到公司愛心基金的幫助並度過了難關。員工很感動，表示這不只是經濟上的幫助，更是一種精神上的鼓勵。離職後，她宰了一頭自家的豬並親手製作成臘肉，寄到公司表示感謝。她怕自己醃不好，還請了姊姊一起幫忙。

報導稱，公司將收到的臘肉分給了員工，大家紛紛表示非常好吃。還有員工在社群平台「誇誇」自家企業，表示公司的社會責任感超強，愛心基金也幫助了許多員工。

有網友說，離職後大部分人都不會再和「前東家」有聯絡了，許多網友留言表示羨慕，稱這就是自己的「夢中情司」，

還有不少網友認為，「企業愛惜員工，員工感激企業，這樣的雙向奔赴太暖了」，還有網友關注到臘肉，表示看就流口水，「企業是船，員工是帆，帆的堅實，成就船的遠航」。

其實這樣的暖心故事還有不少，2023年12月，湖南長沙一女生在社群平台上發文稱，自己4月辭職，沒想到8個月後收到了前公司發來的年終獎人民幣近9000元（約1247美元）。另外，這個女生屬龍，公司還特別給本命年的她挑選了龍行龘開運禮盒，並發送了祝福短信。

另外，2023年臨近春節，河南鄭州 的金先生忽然收到了前公司寄來的兩大箱年貨，雞、鴨、魚、零食大禮品一應俱全，引無數網友羨慕。