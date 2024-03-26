我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

雨中致辭火了 「網紅校長」王樹國執掌福耀科大

中國新聞組／綜合報導
王樹國(左三)受聘擔任福耀科技大學（暫名）校長。(取材自澎湃新聞)
王樹國(左三)受聘擔任福耀科技大學（暫名）校長。(取材自澎湃新聞)

曾擔任西安交通大學校長近10年的王樹國卸任6天後，有了新職務，將出任福耀科技大學校長。這所學校由知名企業家、福耀集團董事長曹德旺創辦，不到3年的時間內，迎來了第三任校長。

王樹國在西安交大任校長十年，被稱為「網紅校長」。去年7月，一段王樹國雨中致辭的視頻在網絡火了。西安交大畢業典禮突降大雨，王樹國雨中脫稿寄語畢業生，「大膽前行！就像這場風雨一樣，來吧，無所謂！」校黨委書記盧建軍撐起雨傘走到王樹國身後。「書記打傘教做人，校長致辭教做事」，這一幕迅速刷爆各大社交平台。

澎湃新聞報導，據福州市福耀高等研究院官微消息，3月25日，福耀科技大學（暫名）第一屆理事會第二次會議在嶄新的大學行政樓召開，曹德旺主持會議。

會議徵得王樹國同意，聘請其擔任福州市福耀高等研究院院長/福耀科技大學（暫名）校長，現場曹德旺簽署了給王樹國的邀約函。

官網顯示，福耀科技大學（暫名）是一所民辦非營利性新型應用研究型高水平大學，由曹德旺創辦的河仁慈善基金會出資舉辦，福州市政府提供一定資金及建設管理支持，並對學校進行一定監管。該校位於福建省福州市高新區南嶼鎮流洲島，校園占地1273畝。

曹德旺曾說，學校堅持以理工科研究型大學定位，設材料科學與工程、電腦科學與技術、機械與智慧製造、車輛與交通、環境與生態、經濟與管理、基礎教學部等七個學院（部）。

在曹德旺的帶領下，福耀科技大學（暫名）理事會成員和嘉賓們參觀了校園。(取材自澎湃...
在曹德旺的帶領下，福耀科技大學（暫名）理事會成員和嘉賓們參觀了校園。(取材自澎湃新聞)

上一則

貴州11歲童厭學被訓 舉報父藏槍 公安查獲一把射釘槍

下一則

江西農村彩禮漲到50萬 結婚更難 網友：重男輕女

延伸閱讀

美光總裁：計劃擴大在華投資

美光總裁：計劃擴大在華投資
考生連5年下滑創新低 護理荒再加劇

考生連5年下滑創新低 護理荒再加劇
告別廳花卉重複用、高出市場價3倍 西安殯儀館挨轟騙消費者

告別廳花卉重複用、高出市場價3倍 西安殯儀館挨轟騙消費者
麻辣燙火出圈 客流堪比春運 甘肅天水花式寵粉

麻辣燙火出圈 客流堪比春運 甘肅天水花式寵粉

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍