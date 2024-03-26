雨中致辭火了 「網紅校長」王樹國執掌福耀科大

王樹國(左三)受聘擔任福耀科技大學（暫名）校長。(取材自澎湃新聞)

曾擔任西安交通大學校長近10年的王樹國卸任6天後，有了新職務，將出任福耀科技大學校長。這所學校由知名企業家、福耀集團董事長曹德旺創辦，不到3年的時間內，迎來了第三任校長。

王樹國在西安交大任校長十年，被稱為「網紅校長」。去年7月，一段王樹國雨中致辭的視頻在網絡火了。西安交大畢業典禮突降大雨，王樹國雨中脫稿寄語畢業生，「大膽前行！就像這場風雨一樣，來吧，無所謂！」校黨委書記盧建軍撐起雨傘走到王樹國身後。「書記打傘教做人，校長致辭教做事」，這一幕迅速刷爆各大社交平台。

澎湃新聞報導，據福州市福耀高等研究院官微消息，3月25日，福耀科技大學（暫名）第一屆理事會第二次會議在嶄新的大學行政樓召開，曹德旺主持會議。

會議徵得王樹國同意，聘請其擔任福州市福耀高等研究院院長/福耀科技大學（暫名）校長，現場曹德旺簽署了給王樹國的邀約函。

官網顯示，福耀科技大學（暫名）是一所民辦非營利性新型應用研究型高水平大學，由曹德旺創辦的河仁慈善基金會出資舉辦，福州市政府提供一定資金及建設管理支持，並對學校進行一定監管。該校位於福建省福州市高新區南嶼鎮流洲島，校園占地1273畝。