中國第1隻「柯基警犬」個性上進、短腿是優勢

預備役警犬「福仔」近日在山東濰坊亮相。（取材自新華每日電訊）

山東省濰坊市公安局近日一場警營開放日活動中，全中國第一隻柯基預備役警犬「福仔」亮相，迅速走紅網絡。

新華每日電訊微信 公號稱，福仔6個月大，是現任預備役警犬。「國外曾有過柯基成為優秀警犬的案例，福仔打破了大家對『小短腿』不能成為警犬的刻板印象。」濰坊市公安局警犬基地負責人王亞男說，「福仔是柯基犬中比較上進的犬，2個月時的各項性能就超越了不少同齡的警用犬。」

目前，成為預備役警犬的福仔每天有繁重的「課業」。訓練分為上午和下午兩個時段，涉及多個科目，包括服從、搜爆、嗅聞等等。在整個幼訓過程中，福仔的表現都十分亮眼，是名「優等生」。

福仔的戰鬥優勢在哪裡？作為福仔的訓導員，昌樂縣警犬基地訓導員趙清帥說，在訓練中福仔展現出了牠的獨特優勢，比如環境適應能力很強、不敏感，對於物品的占有欲望強又喜歡吃東西，特別有利於訓導員去訓練。

目前訓練四個月的福仔，可以利用腿短優勢直接鑽到車底進行搜尋；搜索房間內一些較狹窄的空間時，牠都可以很順利地鑽進去。正是福仔的這些亮點，讓大家一致堅定選牠作為預備役警犬。

目前，福仔仍然是個「寶寶」，還需要訓練一段時間，適應複雜的環境才能正式上崗。