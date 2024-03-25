鄱陽湖跌破10公尺「低枯水位」 官方示警枯水成常態

圖為位於江西九江市湖口縣的長江與鄱陽湖交會處。（中新網）

近期中國除雲南、四川等水電大省發生乾旱外，位在江西的中國第一大淡水湖鄱陽湖，也呈現水位持續下降的情況，引起關注。綜合陸媒報導和官方通報，25日8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位下降至9.96公尺，突破10公尺的「低枯水位線」，亦較多年同期平均值偏低1.8公尺，當地水文部門稱，枯水位降低、枯水期提前、枯水歷時延長等特徵逐漸呈現常態化趨勢。

據中新社報導，連日來，鄱陽湖水位持續下降。監測數據顯示，3月25日8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位下降至9.96公尺，較多年同期平均值偏低1.8公尺，這是鄱陽湖於2月3日突破10公尺的低枯水線後，時隔50多天再次跌破該水位 。

通報還稱，鄱陽湖湖區通江水體面積也縮小至675平方公里，但與去年同期相比仍大239平方公里。

據報導，進入2月以來，鄱陽湖水位出現緩慢上漲，但後來受流域降雨偏少及長江退水共同影響，鄱陽湖星子站水位自3月5日漲至12公尺後持續下降，20天下降2公尺左右。

當地水文部門分析，鄱陽湖水文節律自2003年以來發生了較大變化，主要呈現枯水位降低、枯水期提前、枯水歷時延長、退水速率加快等特徵，並逐漸呈常態化、趨勢化趨勢。

但鄱陽湖水文水資源監測中心水情水資源科副科長鐘豔亭說，江西即將進入汛期，隨著流域降雨增大，低枯水情況將得以緩解。