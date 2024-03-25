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中國10億美元級富豪年減150餘人 鍾睒睒連4年登首富

記者賴錦宏／即時報導
中國10億美元級富豪一年大減150餘人，受房市不景氣衝擊，地產業的富豪財富縮水最嚴重。（中新社）
中國10億美元級富豪一年大減150餘人，受房市不景氣衝擊，地產業的富豪財富縮水最嚴重。（中新社）

胡潤研究院發表「2024胡潤全球富豪榜」，上榜的中國企業家總財富縮水15%，並有逾200位中國企業家被剔出榜單，占落榜總數的75%。與此同時，新上榜的則有50多人。中國瓶裝水品牌「農夫山泉」創辦人鍾睒睒第四年成為中國首富。

據每日經濟新聞報導，據統計，截至今年1月15日，全球增加167位10億美元級的富豪企業家，總數達3279位。其中，美國增加最多，增加了109位至800位；中國減少155位達814位，仍居世界第一；印度以271位排名第三，增加84位，是美國以外新上榜企業家最多的國家；英國則超越德國，以146位排名第四，德國140位排第五。

70歲的農夫山泉創辦人鍾睒睒以4500億（人民幣，下同）的身價連續第四次成為中國首富，但財富比去年縮水9%，全球排名下降6位至第21位；44歲的拼多多黃崢財富增長71%，以3850億元首次晉升為中國第二大富豪。53歲的騰訊創辦人馬化騰財富縮水10%，以2500億元位居第三。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，全球10億美元級的企業家人數增加了5%，幾乎彌補去年全球經濟走出疫情影響，以及對美國降息的普遍預期所造成的所有損失。不過，中國財富創造結構持續發生巨變，近一年榜上企業家總體減少了150多位，兩年來落榜企業家人數接近450位，新上榜的有120多位。

另，上榜中國企業家的總財富接近19兆人民幣，也比去年下降15%。

受惠於人工智能（AI）大爆發，全球一半以上新增財富來自於AI。財富增長比較快的中國企業家，包括跨境電商做得比較成功的黃崢、遊戲公司米哈遊的蔡浩宇、半導體公司寒武紀的陳天石、消費品公司敷爾佳的張立國等，下降比較多的是房地產行業的萬達王健林、碧桂園楊惠妍、隆基綠能李振國等。

農夫山泉 鍾睒睒 德國

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