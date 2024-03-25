學歷高不穩定？神仙企業招聘 985畢業生沒進面試

胖東來多次因為員工福利登上熱搜。（取材自快科技）

被譽為中國神仙企業的「胖東來商貿集團」近日招聘員工，一位自稱前往應聘的女子發文稱，3萬多人投簡歷只應聘了209人，「相當於是151：1的招錄比，非常卷了」，她原以為自己985畢業、25歲有三年行業經驗的條件被錄取沒問題，沒想到連面試都沒進去，好奇「到底是什麽樣的條件才能進胖東來？」胖東來則回應，女子「很優秀只是不對口」、「只能說有更合適的」。

「985」指的是頂尖名校，名單包含北京大學、清華大學、北京師範大學、復旦大學等39校。

九派新聞報導，河南 省許昌市胖東來超市公開招聘209人，部分崗位最高年薪為15萬人民幣(約2.1萬美元)，其中，所有的崗位年齡限制30歲以下。

一位985院校畢業的本科生在網上發文，以為自己條件不錯，應聘胖東來連面試都沒進，引起熱議。

一位985院校畢業的本科生稱，應聘胖東來連面試都沒進。(取材自中國藍新聞)

有網友質疑她是不是想「躺平」，該女回應：「我有了解過胖東來工作壓力其實很大的，說我學歷高不穩定的，這又何嘗不是一種刻板印象？反正我不是。」

她稱自己只是想找一份喜歡的工作，工作待遇是其次，重要的是幹得開心，「學歷只是入門門檻，不應該成為我的束縛，胖東來的文化理念也非常支持去幹喜歡的工作！」

胖東來客服則回應：「女孩工作經驗不符，挑選時候優中選優，不能說人家不優秀，只能說有更合適的。通過的209人也還需進行面試，還要再篩選下去一部分人。」

胖東來商貿集團有限公司（簡稱胖東來）是一家總部位於河南省許昌市的百貨公司，是河南第二大零售集團，美譽度的商業零售企業巨頭，旗下涵蓋專業百貨、電器、超市。曾被官媒中國日報譽為「中國最好的店」。