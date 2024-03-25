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同事升職你不急、漲租就多睡覺…中國年輕人「淡淡活著就好」

中國新聞組／綜合報導
中國年輕人最近流行一種「淡學」文化，不少人自我「確診」是「淡人」，面對工作、生活和人際關係有一種「波瀾不驚」的平和感與淡泊感。中國年輕少女在南京東郊盛開的鬰金香旁拍攝照片。(中新社)
中國年輕人最近流行一種「淡學」文化，不少人自我「確診」是「淡人」，面對工作、生活和人際關係有一種「波瀾不驚」的平和感與淡泊感。中國年輕少女在南京東郊盛開的鬰金香旁拍攝照片。(中新社)

「累了，只想淡淡地活著」，中國年輕人最近流行一種「淡學」文化，不少人自我「確診」是「淡人」，面對工作、生活和人際關係有一種「波瀾不驚」的平和感與淡泊感。有評論直言，年輕人是透過降低期望來避免受到情緒上的傷害，職場最適合的人設是「淡人」。

中央社引述中國媒體報導，這種「淡人」現象，其中30歲的小紅書網友「瑪嘉烈兒」近期才將個性簽名改成了「精神狀態：淡淡的」，面對生活瑣事，她以一「淡」應萬變，房東漲房租，那就每天多睡一小時住出性價比；公司降薪，就延長帶薪上廁所時間圖一個收支平衡。

「瑪嘉烈兒」說，現在那麼多人想做淡人，就是因為情緒起伏太大容易內耗。

一位網民在微博上配圖分享「我們INFP就是淡人」稱，「好聽點說，是淡淡的人；難聽...
一位網民在微博上配圖分享「我們INFP就是淡人」稱，「好聽點說，是淡淡的人；難聽點講，像一潭死水」。（取材自Vista看天下）

中國媒體「GQ實驗室」整理的「淡學指南」列舉了一些淡人經典場景，例如「剛買的東西就降價，店家說可以退貨，放棄：懶得弄了，就這樣吧」、「維護社交關係全靠對方努力，做過最大的挽留是：行，那就這樣吧」。

職場上的「淡人」則像「同事升職你不急，一切都憑緣分拿錢」、「從不打聽八卦，也不搞小團體」、「老闆瘋狂加工作，邊嘆氣邊完成手頭的事，還不忘淡淡地回一句『好的』」。

分析說，「淡學」流行於中國年輕人當中，與現代社會的高壓環境息息相關。

浙江官方微信「浙江宣傳」此前評論說，如今年輕人學業、工作競爭激烈，「淡淡」的處世方式可作為快節奏時代的紓緩劑，也讓年輕人透過降低期望而免受情緒上的傷害，是一種自我防禦。

上海12355青少年服務台心理諮詢師王慧則說，多數人目前都生活在資訊及物質都非常活躍的環境中，時時刻刻如置身波濤洶湧的海裡，這種情況下，當各種紛繁複雜來臨時，年輕人想透過一個「淡」字來保護自己安靜的小天地。

抖音網友「靜靜香」認為，「人生不過是認清和看淡，『淡人』是一種豁達的生活狀態」，「大事無法左右，小事不必計較」、「任憑風吹雨打，我自巋然不動」。這種用平淡對待紛繁世界的態度，被一眾「淡人」們奉為處世之道，淡定、鈍感、穩定和自在成為他們人生的關鍵詞。

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