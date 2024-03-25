52歲馬化騰「衰老照」瘋傳 是有壓力嗎？騰訊公關總監回應了

網傳馬化騰衰老照。(取材自微博)

近日一博主發文，配了一張歲中國科技龍頭騰訊公司現任董事會主席兼執行長馬化騰的「衰老照」稱：「馬老闆怎麽突然老了，是有什麽壓力嗎？」引來不少網民瘋傳，認為對照其今年初在騰訊深圳年會上穿大紅毛衣亮相時的丰采，「52歲的馬化騰真的老了」。不過公關總監張軍回應稱此照「P得太假了」，並且上新一張馬化騰近照證明他沒變老。

據IT之家報導，一名博主近日發文稱：「2023年財報公布後，數據還不錯，但馬老闆怎麽突然老了，是有什麽壓力嗎？」並配了一張馬化騰「衰老照」。照片上的馬化騰幾乎滿頭白髮及灰髮，迅速衝上了微博 熱搜，截至今天上午有近3000萬次閱讀量，不少網民留言感嘆稱「看起來真的變老了」「一個時代的青春回憶」。

馬化騰今年年初穿著紅色毛衣參與騰訊年會 。(取材自快傳號)

不過，公關總監張軍24日在微博回應稱，這張馬化騰的衰老照「P得太假了」，並附上一張馬化騰真實照片。他透露，這張照片是在3月22日召開的全國工商聯諮詢委員會委員座談會拍攝的。

這篇回應文也再度衝上了熱搜，還樂壞了網民，紛紛打趣留言，「馬老闆迅速拉皮染髮進行了闢謠」、「這張近照看起來也像是P的」、「放錯了，這是2064年拍的吧」、「感覺兩張差不多老啊，就是光線和角度的問題」。

目前，原發文博主已經將相關微博刪除。

騰訊近日公布了2023年第四季度以及全年財報。2023年第四季度營收1552億元（人民幣，下同），同比增長7%；調整後淨利潤 427億元人民幣，同比增長44%。2023年全年營收6090.15億元，同比增長10%；經調整淨利潤1576.88億元，同比增長36%。

報導指出，騰訊控股表示，2023年公司在多個產品和服務上取得了突破，視頻號的總用戶使用時長翻番，廣告AI 模型的改進顯著提升了精準投放的效果，國際市場遊戲在遊戲收入的占比達到30%的新高。