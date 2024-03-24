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這張試卷15個選擇題「答案都是C」無人全對 網笑：學霸不敢寫

中國新聞組／綜合報導
00後老師出的都選C的試卷，班裡無一人全對。（視頻截圖）
00後老師出的都選C的試卷，班裡無一人全對。（視頻截圖）

河北最近一份神秘試卷火遍了整個社交圈，因為試卷15個選擇題的答案都是「C」！學霸看了直撓頭，一臉懵圈不敢答題，學渣更是嚇得連抄都不敢抄了，班裡無一人全對。網友紛紛調侃：「這答案，我都不好意思寫了，『物以C為貴』，這次考試真是考驗我們的勇氣！」

羊城晚報報導，3月19日這份不同尋常的試卷突然就在社交媒體上炸開了鍋。很多的人都在朋友圈裡曬自己的考試經歷，有的是曬高分，有的是曬錯題，但是大家曬的都是同一張試卷，而且答案都是一模一樣的「C」。

出這份試卷的00後老師站了出來，一臉淡定地解釋：「生活裡處處都是坑，有時候看似簡單的事情，背後可能藏著大坑。面對選擇的時候，相信自己的判斷才是最重要的。」這份試卷提醒學生不要被表面的現象迷惑。

可是考試結果出來，卻讓人有點哭笑不得。沒有一個學生敢全部選C，大家都怕自己選錯了，結果分數全丟了。這也說明了一個問題，學生們對自己還是不太有信心，面對選擇時總是猶豫不決。

有網友說：「這老師真是太有才，用這種方式來考驗我們的獨立思考能力，真是高招啊！」還有人吐槽：「這套路也太深了，還是00後的新老師敢出這種題目。」

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