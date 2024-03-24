我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

金兆集團獲秘魯港口30年運營權

中國新聞組／北京24日電

秘魯政府22日表示，它已將在秘魯南部建設一個港口的合同授予中國金兆集團的子公司，預計需要4.05億美元的投資。美國之音報導，秘魯國家投資機構Proinversion負責人何塞•薩拉迪(Jose Salardi)表示，作為協議的一部分，金兆秘魯將獲得運營該港口30年的特許權。

「我們希望在2025年底或2026年初開始建設，港口的第一階段將在大約兩年後上線」 ，路透報導引述薩拉迪在活動結束後表示。屆時港口可以開始部分運營，或者接收特定類型的貨物。

金兆秘魯的港口位於伊卡南部地區，靠近Pampa de Pongo鐵礦項目，該項目在「預可行性階段」預計需要23.4億美元的投資。

據金兆秘魯官網介紹，金兆秘魯礦業有限公司於2009年9月成功完成對秘魯邦溝鐵礦的收購，擁有礦權達263平方公里。

另據Proinversion稱，該港口將運輸大宗貨物、鐵精礦和銅。

薩拉迪說，它將重新啟動總價值150億美元的採礦項目。

報導指出，有了這個項目，金兆將成為第二家在秘魯建設和運營港口的中國公司。秘魯是世界上最大的銅生產國之一。

在秘魯北部，中遠海運港口有限公司(Cosco Shipping Ports)的一家子公司正在建設一個「巨型港口」，將於今年年底投入運營。

據中央社此前報導，中國遠洋海運集團在秘魯錢凱港（Chancay）投資36億美元建設多功能港口，預定今年開始營運。新港口可能成為巴西通往太平洋的門戶。

據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）當時報導，錢凱港是拉丁美洲第一個擁有大部分中國資本的港口，中國遠洋海運集團旗下子公司持有港口60%股份，秘魯建設公司Volcan持有40%股份，預計今年下半年啟動第一階段營運。

錢凱港位在秘魯首都利馬以北約80公里，新港口工程是中國一帶一路倡議合作計畫。中遠海運是中國國有企業。中遠海運港口有限公司是中遠集團子公司中遠海運控股股份有限公司控股的上市公司。

巴西農業和畜牧業聯合會國際關係主任莫瑞（Sueme Mori）當時表示，錢凱港是巴西拉近亞洲市場距離的機會，隨著新航線開通，一些巴西貨物的平均交貨時間預計將從45天變成30天，意味著成本降低、競爭力提高。

巴西 投資 一帶一路

上一則

中菲南海博弈 美智庫：中美應避免因仁愛礁爆發衝突

下一則

正部級台盟副主席李鉞鋒 涉嚴重職務違法被查

延伸閱讀

菲擬在台灣附近巴丹群島建港 當地官員稱美軍不參與

菲擬在台灣附近巴丹群島建港 當地官員稱美軍不參與
中國爭南美海上貿易 對美依賴降

中國爭南美海上貿易 對美依賴降
中國爭奪南美海上貿易 對美依賴下降

中國爭奪南美海上貿易 對美依賴下降
紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人

紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數