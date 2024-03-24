金兆集團獲秘魯港口30年運營權

秘魯政府22日表示，它已將在秘魯南部建設一個港口的合同授予中國金兆集團的子公司，預計需要4.05億美元的投資 。美國之音報導，秘魯國家投資機構Proinversion負責人何塞•薩拉迪(Jose Salardi)表示，作為協議的一部分，金兆秘魯將獲得運營該港口30年的特許權。

「我們希望在2025年底或2026年初開始建設，港口的第一階段將在大約兩年後上線」 ，路透報導引述薩拉迪在活動結束後表示。屆時港口可以開始部分運營，或者接收特定類型的貨物。

金兆秘魯的港口位於伊卡南部地區，靠近Pampa de Pongo鐵礦項目，該項目在「預可行性階段」預計需要23.4億美元的投資。

據金兆秘魯官網介紹，金兆秘魯礦業有限公司於2009年9月成功完成對秘魯邦溝鐵礦的收購，擁有礦權達263平方公里。

另據Proinversion稱，該港口將運輸大宗貨物、鐵精礦和銅。

薩拉迪說，它將重新啟動總價值150億美元的採礦項目。

報導指出，有了這個項目，金兆將成為第二家在秘魯建設和運營港口的中國公司。秘魯是世界上最大的銅生產國之一。

在秘魯北部，中遠海運港口有限公司(Cosco Shipping Ports)的一家子公司正在建設一個「巨型港口」，將於今年年底投入運營。

據中央社此前報導，中國遠洋海運集團在秘魯錢凱港（Chancay）投資36億美元建設多功能港口，預定今年開始營運。新港口可能成為巴西 通往太平洋的門戶。

據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）當時報導，錢凱港是拉丁美洲第一個擁有大部分中國資本的港口，中國遠洋海運集團旗下子公司持有港口60%股份，秘魯建設公司Volcan持有40%股份，預計今年下半年啟動第一階段營運。

錢凱港位在秘魯首都利馬以北約80公里，新港口工程是中國一帶一路 倡議合作計畫。中遠海運是中國國有企業。中遠海運港口有限公司是中遠集團子公司中遠海運控股股份有限公司控股的上市公司。

巴西農業和畜牧業聯合會國際關係主任莫瑞（Sueme Mori）當時表示，錢凱港是巴西拉近亞洲市場距離的機會，隨著新航線開通，一些巴西貨物的平均交貨時間預計將從45天變成30天，意味著成本降低、競爭力提高。