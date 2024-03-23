1根小東西害他開刀6次 億萬富豪暴瘦130斤 來上海求醫獲救

手術畫面。（取材自新聞坊）

在加勒比海地區做菸草生意的楊先生，一年純利潤 可達人民幣2億元（約2556.9萬美元）。楊先生說，其工作所在的國家巴貝多盛產海鮮，自己愛吃魚，但因一時不慎，竟將一根「筷子頭」一般大的魚刺吞嚥下去，導致食道穿孔，肺部也受到感染，最後回上海求醫終於解決痛苦。

新聞坊報導，因為無法進食，楊先生的家屬們也是焦急萬分，原本200多斤(上百公斤)的人，現在瘦得只有70斤了，完全吃不了東西。

「卡魚刺」並不算稀罕事，知名歌手張傑的「卡魚刺」曾經也一度衝上微博 熱搜。

沒想到，楊先生所居住國家的好幾家醫院都不具備「胃鏡檢查」的設備，對於「卡魚刺」竟也束手無策。隨後，楊先生輾轉多家醫院，先後做了六次手術，無奈下醫師將楊先生的食道切除，用胃做了替代，將胃分離拉至胸腔與剩餘食道進行吻合。然而六次手術居然都失敗了，楊先生氣憤地表示，「他們在把我當作試驗品一樣！」

據報導，透過多方打聽，楊先生一家人回上海求醫，找到了食道亞專科主任李志剛醫師。在完善了相關檢查，李志剛評估患者病情後，坦言：「國外的幾次治療，已經毀掉了他本來可以用於重建的正常消化道結構。現在要為他做二次修復，重新連接消化道，讓患者能夠重新吃飯和說話，我們只能採取代食道手術中最複雜的結腸代食道術式。」