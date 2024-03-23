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清華大學真的有個「巔班」 網民：別搞成癲班就行

中國新聞組／北京23日電
雙方簽署合作協議。（取材自清華大學官網）
雙方簽署合作協議。（取材自清華大學官網）

近日，清華大學成立虛擬「巔班」的消息引發熱議。有網友評論稱：以為是在玩哏，學校挺會緊跟熱詞；也有人認為立意良好，但取名不佳，「別搞成癲班就行」。對此，清華大學教務處工作人員回應稱，項目名稱是「顛覆性創新人才培養項目」，所以班級名叫「巔班」，目的在摸索創新人才培養的新模式，為國家科技自立自強打造一支生力軍。

清華大學成立「巔班」消息近日衝上微博熱搜，引發網友議論，不少人聚焦在「巔」字並紛紛玩梗：「好消息，我進清華了，壞消息，癲進去的」「追蹤一個巔班出來的就業報告」「這個世界越來越癲」「那為什麽不叫巔峰班」「為國外輸送人才，我沒他們巔」「不能叫創新班？」「乍看之下以為是癲班」「都是顛人」「巔峰的巔，不是瘋癲的癲各位」。

據中國青年報報導，清華大學官網顯示，1月31日下午，清華大學與京津冀國家技術創新中心人才培養合作協議簽約儀式舉行，清華大學副校長、教務長彭剛表示，創新人才培養要「突破常規，創新模式」，本科創新人才培養既要有長遠眼光，又要有教育資源投入，相信此次合作為讓更多學生有勇氣「不走尋常路」提供了有力支撐，也為形成「江山代有才人出」的局面打下基礎。

京津冀中心主任王茤祥稱，希望雙方以此次簽約為契機，聯合設立「顛覆性創新人才培養項目」，以鼓勵和促進從創新想法到實現的學生自主探索式學習，摸索創新人才培養的新模式，深入合作培養顛覆性創新人才，為國家科技自立自強打造一支生力軍。

對於網路的熱議，據極目新聞報導，清華大學教務處表示確於3月18日剛討論通過了顛覆性創新人才培養項目實施細則（試行），自2024年開始面向在校本科生以學生設立項目為主要開展方式，為學生提供個性化培養的政策空間和育人資源，讓學生在有要求、有指導、有監督的情況下，自主成長為有膽識、有基礎的創新人才。

在政策支持上，成立項目虛擬班級（巔班），參與學生將組成項目虛擬班級，首席教授和項目主任對該班級，進行全程跟蹤與指導，學生產生的創意和項目可參加國內外、校內外其他項目及學術科技賽事，完成結項後可申請一項專設學分。學校將逐步設立基於顛覆性創新人才培養項目的本科生課程證書項目。

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