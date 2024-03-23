吃「長壽菜」 擼「招財貓」 重慶這火鍋店有位87歲服務員

劉婆婆與橘貓。（取材自央廣網）

多數人眼中，年過八旬該是頤養天年的歲數，但在重慶市一家火鍋店裡，卻有一位87歲的女服務員，這位劉婆婆平時負責備菜及店裡的雜務瑣事，她備料的菜被客人稱做是「長壽菜」，和店裡的一隻「招財貓」成了火鍋店的人氣特色，還曾上過央視。劉婆婆其實是火鍋店老板劉建的岳母，因不忍見岳母在岳父過世後孤獨度日，就「哄」她來火鍋店盡孝心。

據央廣網報導，劉婆婆名叫劉德碧，曾長期在農村務農，多年的勞作讓她如今仍有著不輸60歲老人的硬朗身體和活力，老伴兒去世後，劉建把她接到家裡一起住，但發現不再種地的老人反而越愈衰老，常望著打開的電視發呆。「我特地從網上下載了她喜歡的電視劇『紅樓夢』，她也不愛看了。」跟家人商量後，劉建決定「哄」她到自己的火鍋店來幫忙做些雜務瑣事。

所謂「哄」，就是跟婆婆「撒謊」，稱這是一份正經工作，她也是店裡的正式員工。劉建說，發工資老人不要，必須說這是店裡給員工都發的「福利 」，她才肯收。岳母負責的工作包括備料和店裡瑣事，劉建時不時會叮囑老人幾句：「這裡還有一些大蒜要剝喲，如果累了進去休息一下。」

「店裡其實不缺人力，但是我們不忍心看著她總是一個人，在這裡她能感受到自己是被需要的，作為兒女，我們不僅僅是要做好父母的贍養義務，讓老人家有事可做，覺得開心，能實現她的價值，這也是盡孝心的一種方式。」劉建說。

俗話說吃高齡老人做的菜，寓意自己也能長壽延年，火鍋店所用的蔥蒜等小菜都來自劉婆婆的雙手，被大家親切的稱為「長壽菜」，對來店用餐的客人們也是一種祝福，正如老劉所說，「幸福就是老人家一粒一粒剝出來的蒜瓣，每一口都是媽媽的味道。」

經過劉建十年苦心經營，這家「四桌火鍋店」已小有名氣，不少媒體來採訪，還上過央視。「小店看中國」「風味人間」等多部紀錄片都有「四桌火鍋」的身影。

火鍋店裡另一位「靈魂人物」是橘貓，取名「主編」。劉建說，它是重慶一家雜誌社主編的家養貓產的崽，來到他的火鍋店已第六年。作為「編外人員」之一，劉建給它安排的工作是「夜間值班經理」，工作是生物滅鼠，同時也是火鍋店的「招財貓」。87歲的劉婆婆和6歲的橘貓，一老一貓，讓這家聲名遠揚的火鍋小店充滿溫情。