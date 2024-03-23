告別廳花卉重複用、高出市場價3倍 西安殯儀館挨轟騙消費者

有逝者親屬投訴稱在西安市殯儀館給已故親屬搭建靈堂，發現殯儀館工作人員使用的是上一位逝者告別儀式上的花卉和布置。（取材自大風新聞）

近日有媒體報導，陝西西安一家殯儀館告別廳的花卉布置有重複使用的情況，而且價格是市面的三倍多。這家殯儀館的負責人回應說，告別廳重複使用花卉是為了節省資源。

華商報報導，日前有逝者親屬投訴稱，今年年初在西安市殯儀館給已故親屬搭建靈堂時，發現殯儀館工作人員使用的是上一位逝者告別儀式上的花卉和布置，告別廳也僅僅是更換了靈柩及電子螢幕上的照片，其它布置與上一位逝者一模一樣。但在結算單上，卻有「花藝鮮花布置」這項收費。

「我是從事花卉生意的，一般人還真發現不了其中的問題。」這位逝者親屬稱，他在交費時專門看了一下所對應的「花藝鮮花布置」項目組成，發現裡面的花卉價格是市場正常價格的三倍以上。因此，他認為殯儀館是在有意無意地「欺騙」逝者家屬。

華商報接獲投訴後，多次到西安市殯儀館進行調查了解。通常，每一場逝者告別儀式時間在30分鐘至45分鐘，告別儀式結束後，西安市殯儀館工作人員就開始布置下一位逝者靈堂。新靈堂搭建一般是更換靈柩及電子屏上的照片，告別廳其他布置與上一位逝者基本相同，花卉也繼續使用。

殯儀館一位工作人員稱，告別廳裡面的花卉就是循環使用的。西安市殯儀館業務大廳工作人員則稱，逝者告別廳有「常規布置」和「花藝鮮花布置」，花藝鮮花布置是根據逝者家屬要求來安排的，該館為逝者家屬提供了不同價格的組合單。

就「花藝鮮花布置」項目中的花卉是否重複使用問題，這位工作人員稱都是根據逝者家屬花費新布置的，花卉價格都是執行的市場價格，這些組合單的收費都是明碼標價。

華商報依照西安市殯儀館（咸寧廳）所對應的1萬2800元（人民幣，下同）「花藝鮮花布置」項目所需花卉，來到西安朱雀花卉市場進行市場詢價。比價後發現，咸寧廳1萬2800元「花藝鮮花布置」項目中，所有花卉的價格僅有3771元，西安市殯儀館收費比市場價格高出3.4倍。

就花卉價格高於市場售價數倍問題，殯儀館負責人表示，花卉價格都是市場調節價，而且有物價部門的批覆。對於這項並沒有強制要求，逝者家屬也可以選擇不布置。為了節約資源，花卉確實在重複使用，但這些花卉逝者家屬可以在告別儀式結束之後帶走，工作人員會在下一場儀式前，將缺少的花卉補齊。