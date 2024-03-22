中國又一地產商債務違約 曾是示範性房企

圖為金輝控股位於江蘇連雲港的地產項目，金輝的項目主要位於三、四線城市。（取材自金輝控股官網）

中國又一家曾經的優質地產商爆發債務違約。在香港 上市的「金輝控股」20日晚間公告，尚未支付2024年到期、票面利率 7.8%票據的未償還金額，本金總額3億美元。目前，金輝僅存這筆美元債，根據2024年票據條款，該債券 所有未償本金連同任何應計和未付利息，應付日期為2024年3月20日。

金輝稱，「集團還在積極努力解決並與票據持有人保持積極溝通，並尋求實施最佳解決方案，以確保維護各方持份者的利益。」

金輝發跡於福建福州，2020年10月29日在香港聯合交易所主板正式掛牌上市。上海第一財經指出，金輝爆發債務違約讓業內略感驚訝，作為「示範性房企」之一，金輝去年還頻頻發債。

去年12月21日，金輝控股就曾發行金額8億元（人民幣，下同，約1.11億美元），期限3年，發行利率4.28%的公司債，募集資金主要用於補充流動資金、保交樓項目建設、償還境內外債券等。

報導稱，2023年度半年報顯示，金輝債務餘額為331.85億元，剔除預收款項後的資產負債率63.1%，淨負債率為61.3%。一年內須償還款項總計141.66億元，而其現金及銀行結餘為109.27億元。

數據顯示，2017年至2021年，金輝銷售額分別為445.1億元、746.8億元、888.6億元、972.0億元、947.2億元。但就在營業額逼近千億元之際，2022年金輝的銷售額突然腰斬至401.8億元。

2023年上半年，金輝營收約183.49億元，年比上升約0.7%；淨利潤約7.37億元。今年前兩個月，金輝銷售額僅20.6億元，導致公司財務雪上加霜。