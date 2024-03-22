3周內提2次 人行：降準仍有空間 暗示擴大貨幣寬鬆

中國人民銀行副行長宣昌能21日表示，中國貨幣 政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降的空間。這是過去三周內，人行第二次提及「降準仍有空間」。外界認為，人行此舉暗示將進一步放鬆貨幣政策。

此外，宣昌能指出，為防範通縮，從量的角度，在考慮消費者物價指數（CPI）年漲幅3%預期目標下，社會融資 規模（包含金融機構新增貸款外，還進一步納入股票、債券融資等來源）和廣義貨幣供應量（M2）增速要不低於8%。

宣昌能表示，從價的角度來看，要透過深化利率 市場化改革，引導銀行下調存款利率，促進市場貸款報價利率（LPR）繼續下行，這些都有利於降低社會綜合融資成本，激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，有利於維護價格穩定，推動價格溫和回升。

本月6日，人行行長潘功勝在14屆全國人大二次會議經濟主題記者會上表示，目前中國銀行業存款準備金率平均在7%，後續仍然有降準空間。加上宣昌能的發言，人行近期已兩次強調降準仍具備空間。

實際上，人行已在2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1兆元（人民幣，下同，約1389億美元）。2月LPR報價中，1年期LPR為3.45%未變，5年期以上LPR為3.95%，下調25基點（BP），這也是5年期LPR調降幅度最大的一次。

界面新聞引述分析人士稱，前兩個月宏觀數據普遍優於預期，代表短期內將處於政策效果觀察期，再調降政策利率的迫切性減弱。不過，考慮到當前實際利率水平仍偏高，以及1兆元超長期特別國債蓄勢待發，預計第2季仍是貨幣寬鬆窗口期。

中國銀行研究院分析師指出，今年擬發行的1兆元超長期特別國債可能將全部採取公開發行的方式，為避免對市場流動性造成衝擊，除了分散發行時間外，還需要加強貨幣政策的協調配合，透過降準、公開市場操作等方式來保持市場流動性合理充裕。

截至2月末，中國社會融資規模年增9%， 比上年同期下降0.9個百分點；M2年增8.7%，比上年同期下降4.2個百分點。宣昌能表示，當前工業生產和進出口增速超過預期，消費和投資穩步回升，今年融資總量在去年高基數基礎上繼續保持9%左右的增長，實際還是比較高的。