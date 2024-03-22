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成都螺螄粉店用增臭劑 檢查員被熏出「痛苦面具」

中國新聞組╱北京22日電
中國特色美食螺螄粉。(取材自微博)
中國特色美食螺螄粉。(取材自微博)

中國特色美食螺螄粉很多人都覺得愈臭愈好吃，近日成都市府突襲抽檢一家月銷量超過4000份的網紅店發現，現場出現成分不明的「增臭劑」，檢查人員甚至被熏出猙獰表情，彷彿戴上「痛苦面具」，目前已對違法企業立案調查。

來源：YouTube

大洋網報導，廣西柳州螺螄粉店家表示，螺獅粉的臭味主要來自酸筍，而自然發酵的酸筍是不臭的，預包裝中之所以會吃到臭的酸筍，是因為發酵時間不夠。數位商家皆表示，柳州的螺獅粉並沒有臭味，知名螺螄粉品牌如李子柒、好歡螺、臭寶、螺霸王皆回應，產品符合國家標準。

柳州螺螄粉協會秘書長黃嘉鵬表示，增臭劑主要使用醃製的酸筍、海鮮醬以及香辛料調配加工生產，柳州實體店獲取酸筍等原材料容易，幾乎未使用加臭劑；「外地的個體戶可能對螺螄粉的理解不夠，因此使用加臭劑提升風味」。

螺螄粉增臭劑引發全網熱議，一度登上微博熱搜，網友擔心「螺螄粉也要塌房嗎？」不少螺螄粉愛好者表示「塌房無法接受」。也有網友表示不解，「酸筍本身就有一股強烈的味道，不懂為什麽還要加增臭劑。」還有來自廣西的網友稱：「就說廣西的螺螄粉怎麽出了廣西就臭了。」 

公開數據顯示，在臭味食品中，螺螄粉消費人群增速最快，達到93%，其次是臭筍，鯡魚罐頭，螺螄粉成為網紅產品後，各大電商搶賣，袋裝螺螄粉銷售，2017年才30億元(人民幣，下同，約4.2億美元)，3年後暴漲到151.9億元，2022年柳州螺螄粉全產業鏈銷售更是衝破600億。

成都監管人員突襲抽檢，被加了增臭劑的螺螄粉熏出「痛苦面具」。(視頻截圖)
成都監管人員突襲抽檢，被加了增臭劑的螺螄粉熏出「痛苦面具」。(視頻截圖)

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