京知名甜品店被爆後廚充斥黑蟲 鮮芋仙道歉、自查

鮮芋仙北京兩個門市被官媒節目揭露衛生有問題，已遭關閉整頓。(取材自微博)

知名甜品店鮮芋仙近日在北京的門店被官媒爆料有衛生疑慮，包含未封口的食品放在垃圾箱上、黑蟲到處飛舞、抹布不當使用等；鮮芋仙官方微博 21日發表道歉聲明，強調對兩間有問題的門市關閉整頓、並啟動全中國門市自查。

鮮芋仙官方微博指出，「感謝媒體曝光問題」，對於品牌的單店負面問題，「深表歉意，並深刻自省」。鮮芋仙總部決定對涉事的北京長楹天街購物中心店及北京西直門凱德MALL店即刻進行關閉整頓，店長暫停職務，後續會有相關人員處罰；同時宣布對全中國的門市啟動自查。

此前，北京廣播電視台「生活這一刻」臥底調查鮮芋仙北京門市發現諸多問題，包含未封口的紫薯泥、草莓河粉放在垃圾桶上；用於清潔的抹布又擦牆、又擦櫃子、又擦盆，沒有做功能區分；對於店內多處出現的黑蟲，店員更表示「讓它自由飛翔吧」。

據指出，3月21日北京市朝陽區市場監管局、北京市西城區市場監管局分別到事發門市進行檢查，針對水池太髒的問題，有店長則辯稱「可能後廚是新來的」。

人民網報導，鮮芋仙是一家連鎖甜品品牌，其門店遍及全球約800家，北京也有近40家，涉事兩家門店衛生堪憂、管理混亂，令人大跌眼鏡。