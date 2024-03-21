黃牛收60元 帶客翻牆進都江堰景區 還充當講解員

多名「逃票」遊客排隊等候爬梯，進入都江堰景區。（視頻截圖）

在四川都江堰景區，有黃牛在圍牆外搭起人字梯，許多遊客攀爬梯子翻牆進景區，現場還有人制止拍照。近日，知名大V、資深媒體人俞柏鴻發影片曝光這一亂象後，引發網友熱議。

極目新聞報導，俞柏鴻日前在四川旅遊，他從都江堰景區遊覽出來，在南橋附近遇到一名黃牛拉客，表示可以帶遊客進景區遊覽，收費比門票便宜；抱著求證的心理向黃牛表示想要進景區，對方開價60元（人民幣，下同，約8.3美元）。

這名黃牛沒有預先收費，而是讓俞柏鴻上了一輛的士，車輛行駛了幾公里後，來到景區外圍一偏僻角落。這裡有人架了人字梯，讓遊客沿著梯子翻過圍牆爬進去，圍牆內有人接應；俞柏鴻準備拍攝時，還有一名男子制止，但他還是用其他設備拍下翻牆過程。

「景區門票價格是80元，還有20元的電瓶車費。黃牛收取60元，現場也有人還價到50元的。坐的士不另外收費。」俞柏鴻說，最令他不解的是，「這麼多人明目張膽地順著梯子爬進去，監控拍不到嗎？」

和買門票相比，並沒有省太多錢，為何還有這麼多人冒險翻越圍牆？據報導，俞柏鴻分析稱，可能遊客上車前並不知道要翻圍牆，但的士繞了好幾公里來到偏僻位置，遊客此時不爬圍牆找路走回去，也不方便。

報導指出，也有遊客在社群平台分享類似的逃票經驗，稱去都江堰的時候太晚了，景區已經不讓進了，只好退了票；後來遇到一個黃牛，花60元翻牆進去了，直接到了魚嘴分水口，只要走單程出景區就好，黃牛一路還帶講解。

此外，有6名遊客每人給黃牛交了60元「逃票費」，以為可以輕鬆又便宜地進入景區；哪裡知道，他們走上了一條艱險之路，不僅在太陽底下徒步30分鐘，還要徒手翻越7米多高的河堤。