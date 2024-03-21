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呼北高速大巴撞隧道壁 14死37傷 是2000元7日老年旅遊團

中國新聞組／北京21日電
呼北高速山西吉河段交通事故造成14人死亡。(取材自光明網)
呼北高速山西吉河段交通事故造成14人死亡。(取材自光明網)

山西高速公路交警發布，19日下午2時37分許，G59呼北高速（北呼方向）西家塔隧道內發生一起大型普通客車碰撞隧道壁的交通事故，造成14人死亡，37人送醫。

來源：YouTube

央視新聞用戶端報導，事故現場發生事故大巴為河南牌照，事故發生時車上有人員51人。

接到報警後，山西高速交警趕赴現場先期處置，並通知醫療、消防、路政等相關部門開展救援。目前，呼北高速吉（縣）河（津）段高速公路已經恢復通行，事故原因正在進一步調查中。

紅星新聞報導，該事故車輛是一輛旅遊大巴車，車內包括48名遊客和1名領隊，均來自江蘇省鎮江市；另外還有1名導遊和1名司機，司機在事故中身亡。

報導稱，一名傷者的女兒魏女士表示，她的母親今年70歲，「我媽媽並不是一人出遊，而是和同村大概14、15個村民一起報名參團了這次旅遊。」魏女士稱，母親和同村一起參與的是當地一家旅行團推出的「老年跟團遊」，參與此行程的村民年齡大都在60歲-70歲。

魏女士表示，她母親所在旅遊團的行程為3月18日從鎮江出發，直到3月24日行程結束返回家中，參團費用人民幣2000元（約277.8美元）左右，但具體旅遊線路安排，自己並不知情。

魏女士表示，電話中母親曾向其透露，事發時車內乘客都是一人一座，大巴車也在正常行駛，「我媽媽回憶說車輛駛入隧道後，好像是開上馬路牙子，然後就發生意外了。」

據報導，接待魏女士母親及唐駕莊村其他村民的旅行團，實際是「江蘇東山國際旅行社鎮江營業部」。

該營業部工作人員解女士表示，本次老年旅行團參與的計畫名為「陝西大全景精品純玩雙臥七日遊」。其提供的該項目介紹書顯示，此行程安排為：3月19日，該團搭乘K738次列車到達鄭州，當地地接社派大巴和導遊於鄭州火車站完成接團，隨後分別前往山西臨汾，陝西延安、西安、渭南，河南三門峽等地遊玩；預計於3月23日晚抵達鄭州火車站，並搭乘K736次列車返鄉。

鄭州 河南

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