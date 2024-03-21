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東航墜機奪132命兩年了 民航局調查通報稱未見異常 網開酸

特派記者廖士鋒／北京21日電
東方航空2022年3月21日墜機，搜救人員在事故現場搜索。（新華社資料照片）
東方航空2022年3月21日墜機，搜救人員在事故現場搜索。（新華社資料照片）

中國東方航空的波音737-800型客機2022年3月21日墜毀於廣西梧州市，機上132人全部遇難，事發兩年後，中國民航局再度通報調查進展，內文中沒有提到任何異常，也沒提到事故發生原因的相關可能性。結論似乎是一切正常，引發網友調侃「等於啥也沒說」、「不公布就是答案」。

中國民航局官網20日公布「關於『3．21』東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報」，針對這次墜機的後續調查發表內容，主要進展包含殘骸搜尋、識別和分析情況；飛行運行和飛機適航情況；航班保障情況等。

通報指出，經調查，事發航班飛行機組及客艙機組持有效執照、證件，飛行、執勤、休息時間滿足規定，當日飛行前健康體檢合格，機組資質及配置符合要求；事發飛機適航證件有效，相關維修人員資質符合要求；起飛前未發現飛機系統、機身結構、發動機等存在故障或異常情況，無故障保留；相關空中交通管制人員資質符合要求，通信導航監視設備工作正常，事發前無線電通信和管制指揮未見異常，事發時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告。

上述這些內容，完全沒有提到任何的異常狀況，這次通報也再度沒有提到事故原因，僅在最後表示，後續技術調查組將繼續開展實驗驗證及原因分析等工作，根據調查進展情況及時發布相關資訊。

此前在2023年3月20日中國民航局發布的「調查進展情況的通報」，強調由於本起事故「非常複雜、極為罕見」，調查還在持續深入進行中，後續將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關資訊。

在更早，中國民航局已於2022年4月20日發布過初步調查，指出該航班飛機於事發日13時16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13時27分上升至巡航高度8900公尺，14時17分沿A599航路進入廣州管制區，14時20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。14時21分40秒雷達最後一次紀錄的飛機資訊為：標準氣壓高度3380公尺，地速1010公里／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。報告提及，在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮「未見異常」。

最新通報則讓眾多網友不滿意。有人在網路防火牆外的社媒X平台上揶揄說，「一切正常，然後就摔成渣滓了，像極了中國經濟」；還有人說，報告裡提的這些調查內容用得著兩年嗎，特別是飛機起飛前的各種合規記錄不是直接調取就行了，感覺光是這種程度的調查內容幾個月就夠了。更有人分析說，這個報告非常周到地排除了飛機失事幾乎所有技術因素，就是沒有排除任何一個人為因素。

2022年5月美國華爾街日報曾引述消息人士說，美方初步研判是人為蓄意墜機，墜機前駕駛艙有人刻意操作，以致飛機近乎垂直下墜。但中國官媒環球時報則引述中國民航局表示，經與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，「對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息」。

華爾街 東航 東方航空

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