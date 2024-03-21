麻辣燙火出圈 客流堪比春運 甘肅天水花式寵粉

天水南站站前廣場上的地域特色演出。（取材自北京青年報）

連日來，甘肅 天水麻辣燙火出圈成為當地美食頂流，吸引各地遊客打卡。為讓遊客擁有更好的旅遊體驗，天水官方上演一系列「寵粉」操作，包括增開高鐵列車、增開「麻辣燙專線」免費坐觀光 車、免費使用黨政機關停車位等。

北京青年報報導，根據蘭州鐵路局集團有限公司消息，最近一周天水南站、天水站日均客流年增約40％。

天水南站工作人員表示，從蘭州、西安到天水南站乘坐高鐵只要一個半小時，最近天水麻辣燙爆火，外地遊客增加，鐵路局增開從蘭州、西安開往天水的列車。「前幾天的客流高峰，從西安到天水的列車最多一天有110趟，鐵路部門會根據客流情況上下浮動調整列車車次。這兩天，天水南站的客流量堪比春運，最多一天接待2.2萬人次。」

在天水站和天水南站，隨處可見「坐上高鐵遊天水」的宣傳展板，有需要的旅客還可以在天水南站找服務台的工作人員領取車站自製的服務「小卡」，聽工作人員介紹天水特色美食及旅遊景點遊玩攻略。

天水南站工作人員介紹，許多遊客為天水麻辣燙而來，3月17日起，天水南站二樓候車室內增設三處天水麻辣燙原料專櫃，專門販售甘穀辣椒、定西寬粉等麻辣燙食材。

隨著天水迎來了愈來愈多的外地遊客，天水下轄的區縣以及一些民間表演團體也自發性地在天水南站廣場安排歌舞表演歡迎遊客。「主要是具有地理特色的演出，例如天水清水縣的軒轅鼓。」 天水南站工作人員表示。

當地公交公司根據客流到達情況，在天水南站、天水站增開「麻辣燙專線」，直達多家天水麻辣燙口碑老店。為了方便遊客打卡景點，天水羲通公交旅遊集團也開通了從秦州公交站（蘭天城市廣場）發車、途經東熠廣場、伏羲廟、天水古城、秦州公交站的環線公交。同時，從3月16日起，天水也安排往返秦州文廟-古城-伏羲廟的免費觀光車，每20分鐘一班，外地遊客憑身分證就可以免費搭乘。

天水的「寵粉」措施不止於此，為了讓遊客旅遊體驗更好，天水連夜刷牆、刷欄桿、修路，天水市黨政機關也敞開門為外地遊客免費提供停車位和衛生間。

最近，天水大眾路四合院的多家麻辣燙店門口都排隊，遊客愈來愈多，店裡的桌椅根本不夠用，周邊炒麵、火鍋、螺螄粉等商舖自發推出共享餐桌，邀請遊客到店裡免費就座。除有當地志工在現場維持秩序，天水下轄區縣工作人員、熱心市民也到現場給遊客免費送當地特產、景區門票。

天水的熱情也獲得遊客的點讚，遊客王紅督說，此次到天水旅遊他深切感受到天水人民的熱情，好多人給遊客送當地特產，趕時間打不到車還有人免費接送。「當地只有春節才表演的社火巡街也為遊客二次舉辦了，古城裡還有各式各樣的節目表演，會跟遊客互動，還有各種特產免費試吃。」