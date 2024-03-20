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大搶觀光財 甘肅天水理髮店1夜變麻辣燙店

中國新聞組／北京20日電
甘肅天水當地一家理髮店連夜改造成麻辣燙店。(取材自微博)
甘肅天水當地一家理髮店連夜改造成麻辣燙店。(取材自微博)

「理髮店連夜改成麻辣燙店」火了。近日，甘肅天水一網友發布影片稱，看到當地一家理髮店，為搶發遊客財，連夜改造成麻辣燙店。對此，有媒體評論，至今已有包括天津、濟南、成都、蘇州、咸陽等多地掀起了「甘肅麻辣燙」新店開幕潮，稱此「盲目跟風不可取」。

瀟湘晨報報導，事發甘肅理髮店股東羅先生18日證實說，「改造已經有三天了，現在已經改造得差不多了，等相關證件辦下來就可以營業了。」

羅先生介紹，美髮店是連鎖店，在天水共有十家店，其中一家所在地為四合院美食城，「麻辣燙火了之後，四合院現在全是遊客，我們顧客往這個院子裡走都走不進來，這段時間店裡的顧客也比較少，我正好有個朋友是開麻辣燙店的，看到我們這裡是流量中心，我們就商量了一下，把這家店改成了麻辣燙店。」

此影片在網路上引發網友熱議，有網友表示，「熱度過去之後該怎麼辦呢」。也有網友表示，「老闆可能是為了外地來的小伙伴們，怕他們吃不到麻辣燙，把理髮店讓出來改成麻辣燙店。」

來源：YouTube

新京報刊登署名評論稱，甘肅天水麻辣燙火熱出圈，在這般盲目跟風下，也須警惕短期高熱度流量過後，新開店舖可能面臨的常態化生存問題。跟風開店，總帶著投機逐利的衝動，並不是審慎的市場經營行為，其面臨的風險自然會更大些。「有些人抓住市場所謂的『風口』，總想著一哄而上賺快錢。這對天水麻辣燙品牌塑造而言，可能並非好事。」

評論指出，跟風開店，看似跟上了潮流，其實只是在流量思維和變現目的作祟下的短視之舉。沒有做好市場定位和調查，在經營模式、菜餚菜餚、服務品質等方面毫無自我特色，只是跟在熱點背後亦步亦趨，大概率會在流量消逝後，遭遇冷場的尷尬。

甘肅天水一網友發布影片稱，看到當地一家理髮店連夜改造成麻辣燙店。(取材自微博)
甘肅天水一網友發布影片稱，看到當地一家理髮店連夜改造成麻辣燙店。(取材自微博)

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