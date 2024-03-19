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財產不到600萬人民幣 中國「富裕人家」變少了

記者謝守真／即時報導
胡潤研究院發表最新財富報告指出，截至2023年1月，「高淨值家庭」減少1.3%，「超高淨值家庭」減少3.8%。（新華社）
胡潤研究院發表最新財富報告指出，截至2023年1月，「高淨值家庭」減少1.3%，「超高淨值家庭」減少3.8%。（新華社）

經濟不振，人民的財富也跟著縮水？根據胡潤研究院發布的「2023胡潤財富報告」，中國擁有至少人民幣600萬元(約83萬美元)資產的富裕家庭數目按年減少，這也是中國15年來第二次出現高淨值家庭數量下降。另，中國富人總財富也較上年縮水3.6%至人民幣158兆元，主因受疫情衝擊及全球經濟發展不確定性上升所致。

據「2023胡潤財富報告」，截至2023年1月1日，中國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」數量為415萬戶，比前一年減少0.3%或1.2萬戶；千萬人民幣資產的「高凈值家庭」為169萬戶，減少1.0%或1.6萬戶；資產在人民幣億元以上的「超高凈值家庭」為11.2萬戶，減少3.4%或3,950戶。

此外，擁有3000萬美元資產的「國際超高凈值家庭」數量下滑的幅度最大，較前一年減少4.1%或3,180戶，共有7.4萬戶。其中，擁有3000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量則達到4.7萬戶。

依城市來看，富裕家庭分布依然保持「3+2+2」的城市群格局，前三大為北京、上海和香港，再來是深圳和廣州，緊接著是杭州和寧波。最集中的前30個城市，占富裕家庭總數的67%，年減1個百分點。

此外，報告指出，中國高淨值人群未來一年的投資首選是黃金，海外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是海外投資熱點地區。若只計算中國不含港澳，富裕家庭、高淨值家庭和超高淨值家庭數目分別減少0.3%、1%和3.4%，分別至為150萬、169萬及11.2萬戶。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，2022年疫情衝擊疊加國際地緣政治格局演變，全球經濟發展不確定性上升，全球國家的私人財富都受到不同程度影響。中國15年來第二次出現高凈值家庭數量下降，總財富也比前一年下降3.6%至158兆人民幣，是中國全國GDP的1.3倍。

投資 疫情 香港

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