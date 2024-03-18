貴州也有金字塔 網友疑古墓 學者：自然形成

貴州安龍「金字塔」火爆網路。（取材自天眼新聞）

貴州省安龍縣境內幾座形似「金字塔」的山體近日火爆網路，令網友們驚嘆不已。為什麽會在貴州大山裡出現如此奇怪的山頭？網友給出千奇百怪的說法，有人說估計這才是金字塔的原型，有人說這麽大的幾座山應該是自然形成的，有人說這分明就是人工堆砌的，還有人說這可能是古墓。

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天眼新聞報導，貴州師範大學地理與環境科學學院（喀斯特研究院）教授周秋文表示，安龍金字塔山體就是自然形成的，不過是大自然的鬼斧神工讓山形呈現出棱角分明的金字塔形狀而已，並非網友調侃的人工修建、古墓遺址之類，不必過度解讀。

貴州安龍「金字塔」火爆網路。（取材自天眼新聞）

周秋文說，安龍縣的這些山體屬於喀斯特地貌，形成這些山的岩石是距今約2億多年前（三疊紀早至中期）的白雲岩，這種岩石是在海洋環境下形成的，當時整個貴州大部分區域都在海底。這些白雲岩是在海洋環境下由水中溶解的礦物質重新結晶形成的。由於氣候、地質構造等環境因素發生周期性變化，使得岩石形成過程反覆中斷後又重新開始，所以形成的岩石表現出明顯的分層特徵。

至於山體為什麽是錐形？周秋文說，主要原因是喀斯特地貌區的岩石具有可溶蝕性，流水垂向溶蝕的結果造成原有的大片岩石被切割成獨立的單元。溶蝕作用持續進行會使得位於頂部的岩層被大量溶蝕，而底部岩層溶蝕程度相對較輕，因此就形成了頂部尖銳底部寬大的尖頂形態。由於構造應力的因素，造成這個區域發育了平面上大致表現為橫豎兩個方向的線性構造，這些構造應力使得原有的大片層狀岩石發生破裂，形成大小不一的裂縫。而橫豎兩個方向的溶蝕作用同時進行則造成了山體形成類似於金字塔的形態。