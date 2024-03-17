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愛戴耳機聽音樂入睡 山東女左耳慘失聽力

中國新聞組／北京17日電
青少年戴耳機聽音樂時間增加，甚至睡覺也不讓耳朵休息，容易損害聽力；示意圖。(本報資料照片)
青少年戴耳機聽音樂時間增加，甚至睡覺也不讓耳朵休息，容易損害聽力；示意圖。(本報資料照片)

通勤用耳筒聽歌消磨時間，已成年輕族群常態，但要小心傷害身體。山東淄博一名女子近日到醫院檢查聽力，她表示，大學期間每晚都戴著耳機聽音樂入睡，一戴就是一整晚，如今聽不清楚他人講話。醫師表示，她的左耳神經永久性聽損且不可逆，將為她配助聽器。對以後都要靠助聽器生活，讓她超級崩潰。

澎湃新聞報導，山東淄博一名王小姐，從事秘書工作，最近卻發現耳朵怪怪的。上班與主管開會時，總覺得對方說的話聽起來不是那麼清楚，甚至有點朦朦朧朧的，已對生活上造成許多不便，因此前往醫院進行聽力檢查。

王小姐回憶主因，恐怕和大學時代的習慣有關。她說：「我上大學的時候，晚上喜歡聽歌睡覺，一聽就是一整晚戴著耳筒，大約有兩年一直這樣。」

報導說，王小姐經過聽力檢測後，因過度使用耳機，左耳確診神經性聽力損傷。

醫師進一步說明，這種損傷為長期不合理噪音所致，戴耳機就是讓耳朵處於噪音環境，日積月累將造成不可逆的損傷。醫師補充，王女聽力受損還算不嚴重，只是單耳，接下來只要配戴助聽器，就能彌補聽力。

醫師最後提醒民眾，使用耳機務必注意「分寸」，並建議遵守3個「60原則」，首先是60分貝，盡量不要讓身體長期處於超過60分貝的環境；其次是60分鐘，無論是戴耳機或戴在高分貝環境，盡量不要待超過60分鐘；再來則與電子產品有關，音量盡量不要超過60％。

檢測

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