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中省公務員聯考 37人搶1職 一推一吸效應 青年爭「上岸」

中國新聞組／北京17日電
福建省2024年度公務員錄用考試筆試16日開考，在福州考場外，考生在開考前抓緊時間溫習。（中新社）
福建省2024年度公務員錄用考試筆試16日開考，在福州考場外，考生在開考前抓緊時間溫習。（中新社）

據微博消息，河南、安徽、廣東等24個省份16日舉行2024年度公務員省考筆試。據培訓機構「華圖教育」統計的數據顯示，24個省份共計招錄15萬5233人，比去年增加3206人，漲幅為2.11%。今年聯考報名人數超560萬，較去年增長17.84%，即平均約37人競爭一個職位。根據往年實際參考數據推測，今年參加筆試人數或超過450萬人。

據華圖教育統計，本次24省聯合省考中有14個省份擴招，十個省份則壓縮錄取名額。

華圖教育專家李夢嬌分析，聯考使得國家對於公務員考試的管理更規範，各地題目的難度、數量和類型基本一致，對於考生更公平，有利地方選拔人才。京川江浙滬等地已於去年12月至今年1月間舉行省考筆試。

去年11月開考的2024年度國考（國家公務員考試）筆試報名總人數歷史首次突破300萬，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為70：1，遠高於前一年。

國家統計局經調整統計方式（剔除6200萬在校學生）後於今年1月公布16至24歲青年失業率，數字拋離其他年齡層。就業形勢嚴峻，市場難提供充足崗位和有競爭力薪資，投身「體制內」成為青年大學畢業後一大出路，他們將考取公務員、事業單位編制與考取研究生並稱「上岸」，相關話題熱度居高不下。

據統計，2024年全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，雖然比前兩年減少，但仍高於2021年的377萬。多間院校呼籲今屆畢業生積極就業，不要只著眼升學和考公務員。

另據自由亞洲電台報導，中國的年輕人為何熱中於上岸「成公」呢？美國紐約市立大學研究生中心政治學教授夏明分析指出，中國的公務員報考人數之所以大幅增加，主要是民間企業經濟出現問題的「推力」 ，加上黨政合一後公務員體系錢權皆拿的「吸力」 所導致。

相較之下，由於中國近來經濟下行，過去的其他職業選項不再吸引年輕人。夏明舉例說，過去中國的年輕人能去企業賺錢，但現在民營企業普遍出現問題，也出現倒閉潮，「所以企業經濟方向對他們來說不會有前途。此外，若想進入教育系統，現在中國人口減少，許多高校恐將面臨破產，加上要完成博士學位的壓力與投資龐大，對年輕人來說划不來。」

1990年代出生的旅美中國學生浩宇（化名）表示，他認識的不少中國年輕人在考公務員，其實目的就是追求三點，包括穩定、比平均值高的薪水以及社會地位。 

福建省2024年度公務員錄用考試筆試16日開考，在福州考場外，考生在開考前抓緊時...
福建省2024年度公務員錄用考試筆試16日開考，在福州考場外，考生在開考前抓緊時間溫習。（中新社）

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