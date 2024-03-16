中國留學生投訴「挑釁」英教授被撤課、批校方為錢低頭

倫敦大學學院。（取材自Instagram）

英國倫敦大學學院（University College London，UCL）一位副教授被校方要求不得教授她創設的課程，原因疑為她在課堂觸及現代奴役等「敏感」議題時以中國為例，被中國留學生 投訴對中國「挑釁」。

美國之音報導，UCL巴特萊特環境能源資源學院副教授席沃斯(Michelle Shipworth)向媒體透露，她去年10月在「數據偵探」課程展示了一張幻燈片(PPT)，是來自非政府組織「自由行走」(Walk Free)2014年發表的一份名為「全球奴隸指數」報告。報告稱，中國是世界第二大存在「當代奴隸」的國家，明顯比歐洲、北美、澳洲 等國更嚴重。

席沃斯向課堂上大約80名學生發問：「為什麽中國會有這麽多奴隸？」

席沃斯稱，之所以選擇這份「全球奴隸指數報告」，正是由於這篇報告的數據存在嚴重謬誤，她才拿來當做「靶子」，鼓勵學生找出報告的缺陷，從而練習他們的思辨和反駁能力。

席沃斯回憶說，當45分鐘的課程結束時，有一名中國男學生質問她：「你為什麽使用這麽挑釁的內容？」而她當時的反應是「問得好」，並且做了回答。

但是之後事態的發展讓她大感意外：五天之後，她收到系上的郵件，說學生投訴她「對來自中國的學生有偏見」，理由是她曾懲罰了作弊的中國學生，且希望她在選用教材時，不要針對某個特定的國家。郵件還說：「你使用了一個具有挑釁性的課堂練習—調查數據質量，但主題是奴隸而且聚焦於中國，傷了中國學生自尊」、「這種偏見的結果是，中國學生在UCL的學習體驗不佳，從而損害我們課程的聲譽和將來的招生。」

席沃斯說，她已經教授這門課十年了，至少有好幾百個中國學生上過這個課，也看過這些PPT，這是第一次有人反對，所以她覺得特別的不可思議。

最終，校方做出了一個讓席沃斯感到不解和憤怒的決定：她被剝奪了這個單元的課件內容和教課權，改由她的同事教學，而她本人只能負責教學其他幾個單元。

席沃斯表示，「數據偵探」單元的教學內容是她花費十年心血製作，校方突然因為出於討好中國學生的動機而被要求放棄，不禁令她感到尤其沮喪。令她驚詫的不僅是校方的做法，而且她印象中的中國學生從來不是脆弱之輩。「我一直認為中國學生很棒，很勇敢。」

報導指出，目前，UCL的中國學生數量超過1萬人，約占學生總數的四分之一。中國留學生的學費比英國本地學生要貴2-3倍，最高可達每年4萬英鎊(約5萬美元)。

UCL對此聲明，「我們保障言論自由，並致力於維護教職員工和學生辯論和行使學術自由的權利。」席沃斯說，她了解校方正在調查此事，但並不清楚調查的具體細節。