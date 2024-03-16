防偽科技圈錢 中證監會8措施加強監管

為提升中股投資價值，中國證監會發布多項政策新規。（取材自中新網）

中股近一年來是全球最弱股市，為提升中股投資 價值，中國證監會15日發布多項政策新規。其中，共八項政策措施以提高上市公司品質，並強調要切實防範拼湊技術的「偽科技」，讓真正有科技含量的未盈利企業上市，統籌好支持科技發展與保護投資者合法權益。再是推動上市公司一年多次分紅，以提高市場投資信心。

中國證監會一個月來圍繞打擊財務造假、嚴格規範減持、加大分紅監管、加強市值管理等各方關注的重點問題，提出多項具體政策措施。

最新的舉措包括：研究將上市公司市值管理納入企業內外部考核評價體系，對分紅採取強約束措施，推動一年多次分紅，引導優質大市值上市公司中期（半年度）分紅，發揮示範引領作用，積極提升投資者回報能力和水準。

其中，對多年未分紅或股利支付率偏低的上市公司，將透過強制資訊披露、限制控股股東減持、實施其他風險警示（ST）等方式加強監管約束。上市公司以現金為對價，採用要約方式、集中競價方式回購股份並註銷股份的，回購註銷金額納入股利支付率計算。

同時，對高管透過離婚、質押平倉、轉融通出借、融券賣出等方式繞道減持的行為嚴格監管。責令違規主體購回違規減持的股份並上繳價差。

在嚴格把關上市企業品質方面。證監會指出，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資 。要求擬上市企業的財務數據準確真實反映企業經營能力，嚴審「偽科技」、突擊衝業績等問題，對財務造假、虛假陳述等行為須及時依法嚴肅追責。

證監會表示，將結合過往上市企業總體情況，指導滬深交易所研究修改有關板塊的上市規則，適度提高部分板塊的財務指標，還將從嚴監管未盈利企業上市。同時，研究要求擬上市企業的有關股東在招股說明書中承諾，上市後3年內業績出現大幅下滑的，採取延長股份鎖定期（閉鎖期）等措施。

針對證券 公司和公募基金監管，證監會要求堅決糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、「炫富」等不良風氣，加強從業人員管理和廉潔從業監管；要壓實仲介機構「看門人」責任，建立對仲介機構的常態化滾動式現場監管機制，督導檢查保薦機構、律師和註冊會計師履職盡責情況。

這是上海市委副書記吳清2月7日接任證監會主席後一連串政策的最新舉措。吳清上任一個多月來，上證已從2800點升上到昨天的3054點。