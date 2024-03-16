「全球首例」 中國將豬肝移植腦死患者 4億肝病患者希望

中國已經完成基因編輯豬肝臟移植到人體的研究，官方宣告這是全球首例。（取材自微信）

中國異體器官移植的出現重大突破，已經成功將一隻多基因編輯豬的全肝以輔助的方式移植到一位腦死患者體內，也創下全球首例的紀錄，為中國4億肝病患者的治療開啟一扇窗。

直屬解放軍 的「空軍軍醫大學」微信 公眾號14日消息，在中國中科院院士竇科峰、肝膽外科主任陶開山帶領下，空軍軍醫大學西京醫院（位於陝西省西安市）異種肝臟移植臨床研究10日取得重大突破，成功將一隻多基因編輯豬的全肝以輔助的方式移植到一位腦死亡患者體內。

消息指出，術中移植肝臟恢復血流後「即刻分泌膽汁，未見超急性排斥反應」，已持續工作超96小時。消息還強調，經科技查新，「國內外未見同類報導，屬世界首例」。

接受移植的患者是一例重型閉合性顱腦損傷患者，經過醫院全力搶救，三次評估均認證為腦死亡，家屬同意無償參與異種肝移植科學研究。移植的豬隻則是重達23公斤的基因編輯豬，修整後的肝臟秤重700公克。

這次歷時九小時的手術定位為研究，實施方案先後通過學術委員會、倫理委員會、器官移植委員會和動物委員會論證，「嚴格按照國家有關規定逐項進行」。

消息並表示該研究首次探索了「基因編輯豬—人」肝臟異種移植的可行性，研究證實移植的基因編輯豬肝臟，在人體內能夠發揮生理功能，正常分泌膽汁，說明有可能替代人類肝臟。同時，移植後受體血流動力學平穩、移植肝臟膽汁分泌良好、超音波顯示移植肝臟血供良好、移植肝臟穿刺病理顯示未見排斥反應。據陶開山介紹，移植的基因編輯豬肝臟無論從膽汁、血供和病理結果來講，情況良好，「手術效果超出團隊預想」。

文章還提到中國有近4億肝病患者，700多萬肝硬化患者，同時每年新增30萬到50萬的肝衰竭患者。對肝衰竭，肝臟移植是唯一有效根治方式。而異種肝移植不受供肝數量限制，可使更多末期肝病患者獲益，未來可能完全替代同種肝移植。

但是竇科峰坦言，肝臟涉及合成、分解、凝血、解毒和免疫等功能，解剖結構和生理功能更為複雜，因此基因編輯豬的肝臟還不能完全替代人類肝臟發揮功能，如何推動異種肝移植走向臨床，是當下領域內學者十分關注的難點科學問題。

公開資料顯示，中國近年積極研發異種器官移植到人體的技術，主要都是使用基因編輯豬。目前已經有豬角膜移植到人眼手術、豬皮移植手術成功進行。首個醫用小型豬產學研繁育基地2020年6月在四川內江國家農業科技園內落戶，負責的中科奧格生物公司也是這次肝臟移植的提供者，此前這個基地已在2023年12月成功將豬的心臟移植到猴子身上。