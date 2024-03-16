世界首位 印度新創公司打造AI工程師 全由華人打造

Cognition創辦人兼CEO「Scott Wu」。（翻攝自X平台）

在這個快速發展的科技時代，AI 的崛起帶來了巨大的變革，甚至有不少專家預測，許多工作將面臨被AI取代的威脅。對此，印度 一間成立不到60天的新創公司，近日就宣布推出全球首位AI工程師「Devin」，未來只需給予指令，就能完成編碼、創建網站，甚至軟體開發等複雜工作。

綜合彭博社等外媒報導，印度新創公司「Cognition」是由一支華人團隊所組成的公司，整間公司加上創辦人僅有十人，不過卻在短短60天內就推出了這款AI工程師「Devin」，而Devin與其他AI程式碼工具最大的差異在於，Devin從扮演協助角色，轉化為能自行處理軟體工程專案中多個步驟的「執行者」，因此消息一出，震撼科技圈。

報導指出，Devin是由GitHub、微軟和OpenAI建構，不僅可以提供編碼建議和自動完成一些任務，還可以自行承擔並完成整個軟體專案，像是給它一個指令，「創建一個能繪製雪梨所有義大利餐廳的地圖網站」，Devin便會執行搜索來查找餐廳，並獲取餐廳的地址和聯繫信息等資訊，然後構建並發布顯示資訊的站點。

除此之外，對於已經穩定運作且正式發布的軟體或網站，Devin也能進行優化及改善，甚至在處理不熟悉的技術操作時，能夠自主學習並修正錯誤，大幅節省開發時間。不過Cognition強調，Devin無法取代人類工程師，它的出現是為了讓團隊更有效率，節省開發軟體和排除故障所需的時間和精力。

報導中也介紹，Cognition的創辦人兼執行長為年僅27歲的Scott Wu，他九歲就開始自主學習編碼，大學就讀麻省理工計算機和數學，畢業後曾加入美國人工智能公司Scale AI，本身就是一名資深的AI系統工程師，而其團隊成員也都是該領域專家，甚至在Cognition全公司就有多達十枚國際資訊奧林匹亞競賽金牌。

該公司成立不久，就得以從風險投資 公司、X前高層、各科技商與投資人募得資金來開發Devin。不過，目前Devin還未全面釋出，Cognition僅向少數客戶開放存取權限。