內卷嚴重 華為前員工：中產孩子沒有未來 寧送外賣

中國青年就業問題嚴峻。圖為成渝地區雙城經濟圈就業創業活動，許多年輕人參加。（中新社資料照片）

中國社會「內卷」的議題備受輿論關注，近日，一篇題為「中產的孩子沒有未來」的文章在網上瘋傳，文章作者自稱是科技巨企華為 的前員工，他感嘆「中產的孩子沒有未來」，文章引發許多人的共鳴。但不久該文章遭到封殺，網友也嘆「中產的孩子沒有未來，那全中國的孩子都沒有未來了」。

據香港01報導，這篇文章是作者與兩位華為前同事聚會時的談話。在文章中，作者引述一位在上海定居的前同事的說法，指他就讀中二的兒子無心向學，理由是他看到名牌大學畢業、還是研究生學歷的父親，到現在有一定歲數了，仍日復一日地加班加到很晚，認為自己考不上好的大學，屆時只會比上一代過得更慘，於是決定去送外賣。

報導指出，另一位來自浙江的前同事則嘆息，現時的孩子真的太「卷」了，並透露現時華為招聘的全是清華、北大、985及211工程重點大學的畢業生，要不就是留學回來的，當中包括大量常春藤 聯盟（Ivy League）的院校，「現在就算是個正常985要進華為都要卷掉幾層皮」。

這位前同事還以自己為例，指即使是搞晶片的，算有技術含量，好不容易熬到離退休 還剩一年，結果最近華為準備改政策，打算把退休時間從原來的45歲延至50歲，之前買的內部股票也沒法保留，分紅也沒了，「外面看華為全是光環，內部看全他X是各種限制，日子也不好過啊」。

對於未來的職場，上海前同事則表示，人工智能（AI）替代的就是普通學校孩子未來的工作。對此他直言恐怖，認為除非能把學歷「卷」到頂尖，否則前途照樣不確定。

作者最後總結，不管是華為遭受的極限制裁，還是中產階級的教育焦慮，說白都是增量已經沒有了，「國與國，人與人之間的內卷正在加劇」。對於內卷什麼時候結束，他認為不好說，反正接下來幾年只會更殘酷。

他又指，對於普通人而言，只要「茍」著就好，「現金為王，什麽房貸幾百萬、家屬不上班、二娃上國際學校這種中產作死三件套，離得越遠越好」。