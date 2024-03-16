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河北「驢肉」盛產地 被爆廉價母豬肉冒充

中國新聞組／北京16日電

食品行業是每年「3‧15」打假重災區，有中國媒體發布調查報導，揭露河北任丘市長豐鎮盛產的「驢肉」，多以廉價母豬肉冒充，並加入可致癌添加劑製成。有關假驢肉銷往全中國各地，其中以北京與天津較多，做成華北地區流行小吃驢肉火燒等出售。

新京報報導，長豐鎮的驢肉作坊藏身居民區，衛生極差。其中一名老闆稱每天能加工出800公斤「驢肉」，每公斤低至4.5元人民幣（約0.6美元），而市面鮮驢肉價格約45元一公斤。老闆娘透露其「驢肉」大多用「2號肉」加工而成，特指老母豬前腿的一塊肉；亦會以馬肉、騾子肉作為原料。業內所稱「2號肉」主要採購自吉林長春和山東臨沂等地。

據報導，長春王姓批發商表示，其檔口每年發往長豐鎮的「2號肉」達500噸，「都是做假驢肉的」。

報導指出，有關假驢肉作坊通過加入驢肉增香膏、亞硝酸鈉等添加劑和其他香料，使母豬肉和騾馬肉接近驢肉的味道和顏色。把在長豐鎮買到的兩份驢肉送往檢測，結果只有豬沒有驢成分，而且亞硝酸鈉殘留量均超出國家標準，其中一份超標逾2.6倍。專家稱，食用過量亞硝酸鈉有可能中毒，嚴重者致死；長期食用也會增加罹患消化道癌風險。

檢測 致癌

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